Комиссии по поддержке участников СВО и их семей созданы в каждом районе Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел расширенное заседание Межведомственной комиссии по координации оказания необходимой социальной поддержки и помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Михаил Ведерников отметил, что работа по оказанию помощи и поддержки участникам СВО и членам их семей является масштабной и ответственной.

«Только через Псковский филиал Фонда „Защитники Отечества“ в Псковской области прошло уже порядка 80 тысяч обращений. На сопровождении находятся практически семь тысяч человек. Значительная часть вопросов возникает именно на местах, и там люди должны получать быстрые и понятные решения», — сказал Михаил Ведерников.

По поручению губернатора во всех муниципальных округах созданы комиссии по поддержке участников СВО и членов их семей.

«Круг вопросов очень широкий. Это своевременность и полнота выплат, помощь с документами, медицинская помощь, трудоустройство, юридическое сопровождение, бытовые, земельные, кредитные, образовательные и иные вопросы. В каждом округе система поддержки должна быть комплексной, а межведомственное взаимодействие — быстрым и результативным», — подчеркнул Михаил Ведерников.