Останки 45 красноармейцев удалось поднять в ходе «Вахты Памяти» под Великими Луками

В Великолукском районе подошла к концу масштабная поисковая экспедиция «Вахта памяти – 2026». Об этом сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

Вахта проходила в районе деревни Фотьево. В экспедиции приняли участие более 120 поисковиков из девяти отрядов Тюмени, Пензы, Перми, Санкт-Петербурга, Свердловской и, конечно, Псковской области: ребята из Великих Лук, Куньи, Невеля и Усвят.

Также к «Вахте памяти» присоединились ветераны СВО и более 50 детей, которые уже сегодня становятся хранителями памяти.

«Теперь начинается не менее важный этап: поиск родственников погибших бойцов — чтобы о судьбе и истории Героев смогли узнать их близкие», — отметили в региональном правительстве.

В свою очередь, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере МАХ поблагодарил всех, кто участвует в этой важной работе.