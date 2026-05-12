В Пскове ушел из жизни художник Александр Александров

Фото: группа «Псковский Монмартр» в соцсети «ВКонтакте»

На 88-м году жизни скончался художник, автор серии работ «Хранители псковской культуры» и педагог Александр Александров. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на группу «Псковский Монмартр» в соцсети «ВКонтакте».

Александр Александров родился в Острове 26 марта 1939 года. Его живопись и графика украшают многие городские и областные выставки. Его имя хорошо известно за пределами Псковского края.

Александр Александров был известен не только своим творческим вкладом в культурную жизнь региона, но и значимой общественной деятельностью. В числе его заслуг создание галереи портретов выдающихся земляков в Псковской областной библиотеке имени И. И. Василева, где представлены портреты краеведов, историков, архитекторов, реставраторов, музейных работников, археологов, писателей, журналистов, поэтов, а также хранителя Пушкинского музея заповедника.