Беспилотная опасность объявлена на территории Псковской области

Возможны ограничения в работе связи и интернета, а также внештатный режим работы аэропорта Псков. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

«Оперативные службы переведены в режим повышенной готовности! Южные и восточные районы Псковской области - особое внимание! Работает ПВО», — написал губернатор.

Также глава региона напомнил, что приближаться к местам падения БПЛА и прикасаться к обломкам – смертельно опасно.

«Любую информацию о наблюдении либо падении БПЛА прошу незамедлительно сообщать по телефонам 112 и 8(8112)72-52-00. При информировании экстренных служб по возможности сообщайте количество беспилотников, примерную высоту и направление», — отметил Михаил Ведерников.