Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 мая 2026 11:20

Режим беспилотной опасности отменен в Псковской области

В Псковской области отменен режим беспилотной опасности
Источник:kp.ru

Временные ограничение в работе аэропорта Пскова также сняты. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

«Ограничения в работе связи и интернета продолжают действовать в связи с сохраняющейся угрозой атак с применением БПЛА с территорий соседних регионов!», — добавил губернатор.

«Оперативные службы продолжают работу в режиме повышенного внимания! При обнаружении обломков БПЛА прошу звонить 112 или 72-52-00. О развитии обстановки буду информировать!», — подытожил Михаил Ведерников.