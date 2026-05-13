Режим беспилотной опасности отменен в Псковской области

Временные ограничение в работе аэропорта Пскова также сняты. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

«Ограничения в работе связи и интернета продолжают действовать в связи с сохраняющейся угрозой атак с применением БПЛА с территорий соседних регионов!», — добавил губернатор.

«Оперативные службы продолжают работу в режиме повышенного внимания! При обнаружении обломков БПЛА прошу звонить 112 или 72-52-00. О развитии обстановки буду информировать!», — подытожил Михаил Ведерников.