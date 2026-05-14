Почти 13 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Псковской области в этом году

Оздоровление почти 13 тысяч детей обеспечат 137 организаций. Об этом было сообщено в ходе заседания областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, которая прошла под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, передает пресс-служба правительства региона..

На летний отдых детей в областном бюджете предусмотрено 130 млн рублей.

«Особенно пристальное внимание нужно обеспечить вопросу безопасности. Антитеррористическая и противопожарная защищенность, санитарные требования, безопасность на воде, медицинское сопровождение, готовность персонала к нештатным ситуациям — все это должно быть обеспечено в полном объеме и находится на постоянном контроле. Разумеется, эти вопросы всегда в приоритете. Сейчас нам нужно заложить дополнительный запас прочности, учитывающий новые риски», — обратил внимание Михаил Ведерников.

Начало оздоровительного сезона этого года запланировано на 27 мая в дневных лагерях, в загородных смены начнутся 30 мая и 1 июня. Впервые на площадке загородного лагеря организована профильная смена для одаренных школьников естественно-научной и математической направленности. Всего на это лето подготовлено 16 профильных смен.

На данный момент продолжается подбор и подготовка кадров для загородных лагерей. Планируется, что в эту летнюю кампанию к работе приступят порядка 2900 человек, отметили в правительстве Псковской области.