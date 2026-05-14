15-летний мальчик пропал в Пскове

В Пскове пропал 15-летний Владимир Щедровец, об этом сообщает пресс-служба национального центра помощи в Псковской области.

13 мая около 15:00 подросток вышел из школы № 25 на улице Западной. С тех пор его местоположение неизвестно.

Рост: 175 сантиметров, волосы – короткие, русые. Был одет в темную футболку, широкие серые джинсы, черные кроссовки.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении мальчика, просят обращаться в правоохранительные органы или в национальный центр помощи в Псковской области.