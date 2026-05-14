Боксер из Псковской области Кирилл Коршаков завоевал серебро первенства России по боксу

Великолукский боксер Кирилл Коршаков стал серебряным призером первенства России среди юношей 17 –18 лет. Об этом сообщает ПАИ.

Спортсмен выступал за Санкт-Петербург. Состязания прошли в Калининграде.

В весе до 80 килограммов великолучанин одолел оппонентов из Башкортостана и Югры на пути к финалу. В решающей схватке Кирилл единогласным решением судей уступил двукратному победителю первенства Европы Прохору Старцеву, представляющему Волгоградскую и Калининградскую области.

«Благодаря своему выступлению великолучанин вошел в основной состав юниорской сборной России и подтвердил звание мастера спорта страны», — говорится в сообщении.