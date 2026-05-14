Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт14 мая 2026 10:02

Боксер из Псковской области Кирилл Коршаков завоевал серебро первенства России по боксу

Серебро первенства России по боксу завоевал спортсмен из Псковской области Кирилл Коршаков
Источник:kp.ru
Фото: Федерация бокса России

Фото: Федерация бокса России

Великолукский боксер Кирилл Коршаков стал серебряным призером первенства России среди юношей 17 –18 лет. Об этом сообщает ПАИ.

Спортсмен выступал за Санкт-Петербург. Состязания прошли в Калининграде.

В весе до 80 килограммов великолучанин одолел оппонентов из Башкортостана и Югры на пути к финалу. В решающей схватке Кирилл единогласным решением судей уступил двукратному победителю первенства Европы Прохору Старцеву, представляющему Волгоградскую и Калининградскую области.

«Благодаря своему выступлению великолучанин вошел в основной состав юниорской сборной России и подтвердил звание мастера спорта страны», — говорится в сообщении.