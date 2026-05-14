Правая сторона моста Александра Невского в Пскове будет перекрыта до 20 июля

Фото: канал Бориса Елкина в MAX

В Пскове продолжается ремонт моста Александра Невского. Сейчас работы проводятся на одной из половин мостового сооружения, напомнил глава Пскова Борис Елкин в своем канале в MAX.

На данный момент специалисты сняли старое асфальтобетонное покрытие и приступили к демонтажу нижнего выравнивающего слоя из бетона. За годы эксплуатации этот слой пришел в негодность и требует полной замены, обратил внимание глава Пскова.

После завершения всех демонтажных работ специалисты выполнят новую стяжку из бетона, затем уложат покрытие из литого асфальтобетона.

«Этот материал был выбран не случайно, так как он отлично себя зарекомендовал при ремонте Ольгинского и Троицкого мостов. Литой асфальтобетон отличается повышенной прочностью и долговечностью, — пояснил Борис Елкин.

Он добавил, что правая сторона для движения будет перекрыта до 20 июля. После завершения работ последует перекрытие левой стороны – с 20 июля по 20 октября.

«Прошу всех с пониманием отнестись к временным ограничениям движения. Временные неудобства – это вклад в будущее. Скоро мы получим отремонтированный, безопасный мост, который сделает наше передвижение по городу комфортнее», — обратился к псковичам глава города.