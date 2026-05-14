В Пскове подрядные организации приступили к покосу травы

Подрядные организации приступили к покосу травы в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем канале в MAX.

«Одновременно продолжается уборка случайного мусора, подметание дорог и тротуаров. Особое внимание уделяется обновлению разметки. На остановках общественного транспорта уже активно приводят в порядок разметку на бортовом камне. В ближайшее время специалисты приступят к обновлению разметки на островках безопасности», — пояснил глава Пскова.

Также в Пскове продолжается ямочный ремонт дорожного покрытия. Параллельно идет восстановление утраченных и поврежденных дорожных знаков.