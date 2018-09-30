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Фото дня - Псков
Соревнования прошли в двух видах: "Workout freestyle" и "Workout games".

В Пскове прошли соревнования по воркауту на кубок губернатора Псковской области.

В Пскове на площади Победы стартовали участники «Ралли Псков 2018»

Псковская область простилась с архимандритом Тихоном (Секретаревым).

Больше десяти тысяч человек посмотрели выступления «Русских витязей» в Пскове

В небо над Псковом 31 августа поднялись лётчики-асы из пилотажной группы «Русские витязи»

Псковские военные стали чемпионами соревнований «Десантный взвод – 2018»

Четвёртым этапом соревнований «Десантный взвод» стала полоса препятствий

Гонка преследования на боевых машинах прошла в Псковской области в рамках «Десантного взвода - 2018»

Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО.

Фестиваль "Железный град" собрал в Изборске в августе 2018 года около 150 реконструкторов.

В Пскове утром 4 августа встретили первую «Ласточку» из Санкт-Петербурга

На полигоне «Завеличье» 3 августа прошли состязания по биатлону в рамках соревнований «Десантный взвод»

После первого этапа «Десантного взвода» лидируют псковичи

Шесть тысяч зрителей собрала реконструкция боя на «Линии Сталина» около деревни Холматка в Островском районе

Этап армейских игр «Десантный взвод» открылся в Пскове 28 июля

В Пскове проходит крестный ход в память о Святой равноапостольной княгине Ольге.

Суд разрешил установку надписи, но общественники намерены обжаловать такое решение.

Инсталляция "Россия начинается здесь" вернулась на набережную реки Великой в Пскове

В Пскове прошел беговой фестиваль "Гвардейская битва 2018"

На площади Ленина в Пскове установили баннер для пожеланий российским футболистам
Новости 24
ФК «Псков-747» уступил на выезде подмосковному «Долгопрудному» в 11 туре сезона 18/19 ПФЛ
В Пскове УФАС рассмотрит дело о незаконном повышении тарифов на водоснабжение
В Псковском районе мужчина ушел в лес и не вернулся
Одним из лауреатов всероссийского конкурса «Учитель года - 2018» стал педагог из Пскова
В Пскове центр занятости населения проведет ярмарку вакансий
Наталья Малярова из Бежаниц обошла свою коллегу в споре за второе место в конкурсе «Учительница первая моя»
В Псковской области в ночь на 30 сентября прогнозируется усиление ветра
Стали известны призеры соревнований по воркауту на кубок губернатора Псковской области
Псковское УФАС: Использовать билборд для поздравления или признания в любви - незаконно
Жильцы домов № 31 и 33 по Октябрьскому проспекту в Пскове пожаловались на состояние дорог во дворе
В Бежаницком районе медведь за барной стойкой поел мороженое
Псковские полицейские продолжают искать Светлану Серка, пропавшую в 2005 году
Медики проведут выездную вакцинацию в Пскове с 1 по 5 октября
В Псковской области в выходные дни прогнозируются ночные заморозки
Худрук театра «Модерн» Юрий Грымов посоветовал перекрасить зал театра в Пскове
Найдены 25 семей погибших пленников лагеря «Дулаг-100» под Псковом
В Пскове Детская областная больница получит новый аппарат для рентгенографии
Митрополит Псковский и Порховский возглавит Ассоциацию исторических парков России
В Псковской области выбрали лучшие поселения в пяти номинациях