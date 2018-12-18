Фото дня - Псков

В Пскове состоялось торжественное открытие Года театра.

В Пскове на первом международном медиафоруме наградили журналистов

Елизавета Черноок - победительница конкурса "Мисс Псков - 2018".

Президент России Владимир Путин побывал в Псково-Печерском монастыре впервые с 2000 года. Фото: пресс-служба Кремля.

В Пскове праздничным шествием по Рижскому проспекту отметили 101-ую годовщину Октябрьской революции.

Первые пассажиры авиарейса "Москва - Псков" проходят регистрацию. Москва. Внуково. 2 октября.

В Пскове прошли соревнования по воркауту на кубок губернатора Псковской области.

В Пскове на площади Победы стартовали участники «Ралли Псков 2018»

Псковская область простилась с архимандритом Тихоном (Секретаревым).

Больше десяти тысяч человек посмотрели выступления «Русских витязей» в Пскове

В небо над Псковом 31 августа поднялись лётчики-асы из пилотажной группы «Русские витязи»

Псковские военные стали чемпионами соревнований «Десантный взвод – 2018»

Четвёртым этапом соревнований «Десантный взвод» стала полоса препятствий

Гонка преследования на боевых машинах прошла в Псковской области в рамках «Десантного взвода - 2018»

Фестиваль "Железный град" собрал в Изборске в августе 2018 года около 150 реконструкторов.

В Пскове утром 4 августа встретили первую «Ласточку» из Санкт-Петербурга

На полигоне «Завеличье» 3 августа прошли состязания по биатлону в рамках соревнований «Десантный взвод»

После первого этапа «Десантного взвода» лидируют псковичи

Шесть тысяч зрителей собрала реконструкция боя на «Линии Сталина» около деревни Холматка в Островском районе

Этап армейских игр «Десантный взвод» открылся в Пскове 28 июля

В Пскове проходит крестный ход в память о Святой равноапостольной княгине Ольге.

Инсталляция "Россия начинается здесь" вернулась на набережную реки Великой в Пскове

В Пскове прошел беговой фестиваль "Гвардейская битва 2018"

На площади Ленина в Пскове установили баннер для пожеланий российским футболистам