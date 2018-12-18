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Фото дня - Псков
Во время торжественной церемонии почетными грамотами наградили выдающихся деятелей культуры Псковской области.

В Пскове состоялось торжественное открытие Года театра.

В Пскове на первом международном медиафоруме наградили журналистов

Девушка обогнала в борьбе за корону 15 претенденток.

Елизавета Черноок - победительница конкурса "Мисс Псков - 2018".

Президент России Владимир Путин побывал в Псково-Печерском монастыре впервые с 2000 года. Фото: пресс-служба Кремля.

В Пскове праздничным шествием по Рижскому проспекту отметили 101-ую годовщину Октябрьской революции.

Первые пассажиры авиарейса "Москва - Псков" проходят регистрацию. Москва. Внуково. 2 октября.

Соревнования прошли в двух видах: "Workout freestyle" и "Workout games".

В Пскове прошли соревнования по воркауту на кубок губернатора Псковской области.

В Пскове на площади Победы стартовали участники «Ралли Псков 2018»

Псковская область простилась с архимандритом Тихоном (Секретаревым).

Больше десяти тысяч человек посмотрели выступления «Русских витязей» в Пскове

В небо над Псковом 31 августа поднялись лётчики-асы из пилотажной группы «Русские витязи»

Псковские военные стали чемпионами соревнований «Десантный взвод – 2018»

Четвёртым этапом соревнований «Десантный взвод» стала полоса препятствий

Гонка преследования на боевых машинах прошла в Псковской области в рамках «Десантного взвода - 2018»

Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО.

Фестиваль "Железный град" собрал в Изборске в августе 2018 года около 150 реконструкторов.

В Пскове утром 4 августа встретили первую «Ласточку» из Санкт-Петербурга

На полигоне «Завеличье» 3 августа прошли состязания по биатлону в рамках соревнований «Десантный взвод»

После первого этапа «Десантного взвода» лидируют псковичи

Шесть тысяч зрителей собрала реконструкция боя на «Линии Сталина» около деревни Холматка в Островском районе

Этап армейских игр «Десантный взвод» открылся в Пскове 28 июля

В Пскове проходит крестный ход в память о Святой равноапостольной княгине Ольге.

Суд разрешил установку надписи, но общественники намерены обжаловать такое решение.

Инсталляция "Россия начинается здесь" вернулась на набережную реки Великой в Пскове

В Пскове прошел беговой фестиваль "Гвардейская битва 2018"

На площади Ленина в Пскове установили баннер для пожеланий российским футболистам
Новости 24
В Пскове задержали подозреваемого в краже бутылки виски
Шесть иностранцев привлечены к ответственности за незаконное пересечение госграницы
На строительство Северного обхода в Пскове выделено еще 300 миллионов рублей из федерального бюджета
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Из желания устроиться на работу великолучанин перечислил мошенникам 110 тысяч рублей
Псковичка зарезала арендодателя из-за футбольных разногласий
В Псковской области за сутки сгорели две машины
В Псковском районе при пожаре в квартире пострадал мужчина
Инвалид из Пскова получил протез бедра стоимостью в 1,5 миллиона рублей
В Пскове стартовали продажи квартир в новых домах ЖК «Спортивный квартал»
Делегация из Псковской области поздравила экипаж подлодки «Псков» с 25-летием судна
При псковской епархии открылся военно-патриотический клуб
Комитет Псковской области по охране памятников: К Ганзе мы завершим ремонт Дома губернатора
В Псковской области полторы тысячи иностранцев получили российское гражданство