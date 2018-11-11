Настроение праздника на площадке семейного фестиваля "Маленький чемпион" в Пскове.
Фестиваль прошел 11 ноября 2018 года.
Фестиваль прошел 11 ноября 2018 года.
Фестиваль прошел 11 ноября 2018 года.
Фестиваль прошел 11 ноября 2018 года.
Фестиваль прошел 11 ноября 2018 года.
Фестиваль прошел 11 ноября 2018 года.
Фестиваль прошел 11 ноября 2018 года.
Фестиваль прошел 11 ноября 2018 года.
Фестиваль прошел 11 ноября 2018 года.
Фестиваль прошел 11 ноября 2018 года.
Фестиваль прошел 11 ноября 2018 года.
Фестиваль прошел 11 ноября 2018 года.
Фестиваль прошел 11 ноября 2018 года.
Фестиваль прошел 11 ноября 2018 года.
Фестиваль прошел 11 ноября 2018 года.
Фестиваль прошел 11 ноября 2018 года.