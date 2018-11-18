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Президент России Владимир Путин посетил Псково-Печерский монастырь

Фото: пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля.
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