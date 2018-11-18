Президент России Владимир Путин посетил Псково-Печерский монастырь
Фото: пресс-служба Кремля.
Фото: пресс-служба Кремля.
Фото: пресс-служба Кремля.
Фото: пресс-служба Кремля.
Фото: пресс-служба Кремля.
Фото: пресс-служба Кремля.
Фото: пресс-служба Кремля.
Фото: пресс-служба Кремля.
Фото: пресс-служба Кремля.
Фото: пресс-служба Кремля.
Фото: пресс-служба Кремля.
Фото: пресс-служба Кремля.
Фото: пресс-служба Кремля.
Фото: пресс-служба Кремля.
Фото: пресс-служба Кремля.
Фото: пресс-служба Кремля.
Фото: пресс-служба Кремля.
Фото: пресс-служба Кремля.