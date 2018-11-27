Фотогалереи
Награждение участниц конкурса красоты и таланта «Мисс Псков – 2018»

Награждение участниц конкурса «Мисс Псков – 2018»

Награждение участниц конкурса «Мисс Псков – 2018»

Награждение участниц конкурса «Мисс Псков – 2018»

Награждение участниц конкурса «Мисс Псков – 2018»

Награждение участниц конкурса «Мисс Псков – 2018»

Награждение участниц конкурса «Мисс Псков – 2018»

Награждение участниц конкурса «Мисс Псков – 2018»

Награждение участниц конкурса «Мисс Псков – 2018»

Награждение участниц конкурса «Мисс Псков – 2018»

Награждение участниц конкурса «Мисс Псков – 2018»

Награждение участниц конкурса «Мисс Псков – 2018»

Награждение участниц конкурса «Мисс Псков – 2018»

Награждение участниц конкурса «Мисс Псков – 2018»
Новости 24
Армен Манацканян: взять на контроль ситуацию с датчиками дыма обойдется в миллион рублей
В Пскове у нескольких памятников появились информационные экраны с QR-кодами
В Псковской области увеличат финансирование программы по закупке датчиков дыма для малоимущих семей
У псковской санавиации появятся приборы для полетов в плохую погоду
Полиция Псковской области: Сбивший детей на остановке мужчина не имел права садиться за руль
В Псковской области сотрудники ДПС усилят контроль за водителями в выходные и праздники
В Пскове стартовал полуфинал Первенства России по волейболу среди юношей
В Новосокольническом районе муниципальные квартиры сдавались с гнилыми окнами и полами
В Пскове на 7 часов перекроют движение через железнодорожный переезд на Маргелова
Пострадавшая от наезда внедорожника в Опочке школьница находится в коме
По горячим следам жителя Великолукского района задержали за кражу велосипеда
В Псковской области на месте пожара в жилом доме найдены останки шести человек
Псковпассажиравтотранс: Новые автобусы прекрасно подходят для поездки с детскими колясками
В Локнянском районе из-за нападения быка председателю кооператива грозит год колонии
Актриса из Пскова прошла отбор конкурса авторской песни «Пой, ласточка, пой!»
В Псковской области при пожаре в жилом доме погибли люди
Псковская область участвует в автопробеге по Городам-героям
В Великих Луках иномарка сбила переходящего дорогу мужчину
В Пыталово на пешеходном переходе легковушка сбила пенсионерку
За три дня до конца псковского фотоконкурса «Россия начинается здесь» в лидеры выбился Виктор Желенговский
В Пскове из-за ремонта дороги перекрыта улица Набат
Пострадавших в аварии с участием внедорожника детей доставили в Псковскую детскую областную больницу
Сбившему детей на остановке в Опочке водителю предъявлено обвинение
Губернатор внес на утверждение в Псковское областное Собрание кандидатуру своего первого заместителя
В Псковской области полицейские расследуют серию случаев мошенничества
В Великих Луках полицейский сорвал план злоумышленников по краже ворот гаража
Пострадавших в аварии с внедорожником детей доставили в Опочецкую межрайонную больницу
В Псковской области машина въехала в автобусную остановку с детьми