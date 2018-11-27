Награждение участниц конкурса красоты и таланта «Мисс Псков – 2018»
Награждение участниц конкурса «Мисс Псков – 2018»
Награждение участниц конкурса «Мисс Псков – 2018»
Награждение участниц конкурса «Мисс Псков – 2018»
Награждение участниц конкурса «Мисс Псков – 2018»
Награждение участниц конкурса «Мисс Псков – 2018»
Награждение участниц конкурса «Мисс Псков – 2018»
Награждение участниц конкурса «Мисс Псков – 2018»
Награждение участниц конкурса «Мисс Псков – 2018»
Награждение участниц конкурса «Мисс Псков – 2018»
Награждение участниц конкурса «Мисс Псков – 2018»
Награждение участниц конкурса «Мисс Псков – 2018»
Награждение участниц конкурса «Мисс Псков – 2018»
Награждение участниц конкурса «Мисс Псков – 2018»
За три дня до конца псковского фотоконкурса «Россия начинается здесь» в лидеры выбился Виктор Желенговский
Пострадавших в аварии с участием внедорожника детей доставили в Псковскую детскую областную больницу
Губернатор внес на утверждение в Псковское областное Собрание кандидатуру своего первого заместителя