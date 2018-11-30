Первый день Псковского международного медиафорума
Фото: Сергей Герасимов
Фото: Сергей Герасимов
Фото: Сергей Герасимов
Фото: Сергей Герасимов
Фото: Сергей Герасимов
Фото: Сергей Герасимов
Фото: Сергей Герасимов
Фото: Сергей Герасимов
Фото: Сергей Герасимов
Фото: Сергей Герасимов
Фото: Сергей Герасимов
Фото: Сергей Герасимов
Фото: Андрей Степанов
Фото: Андрей Степанов
Фото: Андрей Степанов
Фото: Андрей Степанов
Фото: Андрей Степанов
Некоторым жителям Псковской области планируют компенсировать часть затрат на приемники цифрового телесигнала