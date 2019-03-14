Псковской десантно-штурмовой дивизии передали 39 единиц новой бронетанковой техники
Передача новой техники Псковской ДШД
Передача новой техники Псковской ДШД
Передача новой техники Псковской ДШД
Передача новой техники Псковской ДШД
Передача новой техники Псковской ДШД
Передача новой техники Псковской ДШД
Передача новой техники Псковской ДШД
Передача новой техники Псковской ДШД
Передача новой техники Псковской ДШД
Передача новой техники Псковской ДШД
Псковичи предлагают запустить «Ласточку» по маршруту «Псков-Великий Новгород-Петрозаводск» через Дно