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Псковской десантно-штурмовой дивизии передали 39 единиц новой бронетанковой техники

Передача новой техники Псковской ДШД

Передача новой техники Псковской ДШД

Передача новой техники Псковской ДШД

Передача новой техники Псковской ДШД

Передача новой техники Псковской ДШД

Передача новой техники Псковской ДШД

Передача новой техники Псковской ДШД

Передача новой техники Псковской ДШД

Передача новой техники Псковской ДШД

Передача новой техники Псковской ДШД
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