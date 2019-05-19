Забеги малышей на фестивале "Маленький чемпион" 19 мая 2019 года

Кадры, попавшие в объектив Михаила Глущенко на мероприятии "Маленький чемпион" 19 мая 2019 года
Кадры, попавшие в объектив Михаила Глущенко на мероприятии "Маленький чемпион" 19 мая 2019 года
Кадры, попавшие в объектив Михаила Глущенко на мероприятии "Маленький чемпион" 19 мая 2019 года
Кадры, попавшие в объектив Михаила Глущенко на мероприятии "Маленький чемпион" 19 мая 2019 года
Кадры, попавшие в объектив Михаила Глущенко на мероприятии "Маленький чемпион" 19 мая 2019 года
Кадры, попавшие в объектив Михаила Глущенко на мероприятии "Маленький чемпион" 19 мая 2019 года
Кадры, попавшие в объектив Михаила Глущенко на мероприятии "Маленький чемпион" 19 мая 2019 года
Кадры, попавшие в объектив Михаила Глущенко на мероприятии "Маленький чемпион" 19 мая 2019 года
Кадры, попавшие в объектив Михаила Глущенко на мероприятии "Маленький чемпион" 19 мая 2019 года
Кадры, попавшие в объектив Михаила Глущенко на мероприятии "Маленький чемпион" 19 мая 2019 года
Кадры, попавшие в объектив Михаила Глущенко на мероприятии "Маленький чемпион" 19 мая 2019 года
Кадры, попавшие в объектив Михаила Глущенко на мероприятии "Маленький чемпион" 19 мая 2019 года