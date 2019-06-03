Фоторепортаж с псковского воздушного парада в честь 75-летия 334-го Берлинского Краснознаменного полка

Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года
Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года
Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года
Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года
Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года
Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года
Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года
Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года
Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года
Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года
Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года
Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года
Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года
Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года
Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года
Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года
Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года
Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года
Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года
Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года
Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года
Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года
Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года
Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года
Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года
Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года
Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года
Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года