Фотогалереи
Фоторепортаж с псковского воздушного парада в честь 75-летия 334-го Берлинского Краснознаменного полка

Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года

Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года

Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года

Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года

Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года

Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года

Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года

Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года

Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года

Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года

Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года

Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года

Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года

Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года

Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года

Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года

Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года

Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года

Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года

Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года

Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года

Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года

Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года

Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года

Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года

Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года

Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года

Воздушный парад в Пскове 1 июня 2019 года
Новости 24
В тестовом режиме начал работу единый Центр обслуживания клиентов «Экопрома» в Пскове
На поляну для декораций в сельце Михайловском в дни Пушкинского праздника привезут четыре фуры сена
В Пскове завершилась подача заявок для создания музыки к гимну региона
Псковская область улучшила показатели социально-экономического роста
Псковский драмтеатр может получить статус федерального учреждения
Гедиминас Таранда: Новое название Дней Пушкинской поэзии в Пушкинских горах символизирует расширение возможностей
Михаил Ведерников предложил создать в Псковской области театральную премию
Для гостей основного Дня Пушкинской поэзии в Пушкинских Горах выделят бесплатный автобус
«От фольклора до джаза»: В каких жанрах выступят артисты в Ганзейские дни в Пскове
Псковский офицер Вадим Ватолин стал лучшим командиром на соревнованиях «Электронный рубеж — 2019»
В Великих Луках местного жителя осудили за продажу наркотиков через Интернет
Интерактивную игру «Ганзейское путешествие» представят в Изборске
В Печорах откроется органная академия и состоится гала-концерт ее выпускников
Детский городской лагерь откроется при Троицком соборе в Пскове
Невельская футбольная команда поедет на финал Чемпионата России по дворовому футболу
В Пскове завершился воздушный парад в честь 75-летия 334-го Берлинского авиаполка
В Пскове семь семей получили сертификаты и подарки в честь рождения детей
Губернатор Псковской области победил в дуэльном этапе практических стрельб на чемпионате региона
Эксперт: Талантливую молодежь активно поддерживают в Псковской области
Губернатор Псковской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей
Эксперт: Псковская область входит в десятку лучших субъектов страны по работе с усыновителями
Иван Штылин: Проект «Спорт - норма жизни» реализуют в Псковской области
В Пскове задушившего свою жену таксиста осудили на 9 лет колонии строгого режима
На прогулку с собаками приглашает жителей Пскова зоозащитная организация "Шанс"