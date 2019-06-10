Фоторепортаж с главного Дня Пушкинской поэзии и русской культуры в Пушкинских горах
8 июня 2019 года, Михайловское
8 июня 2019 года, Михайловское
8 июня 2019 года, Михайловское
8 июня 2019 года, Михайловское
8 июня 2019 года, Михайловское
8 июня 2019 года, Михайловское
8 июня 2019 года, Михайловское
8 июня 2019 года, Михайловское
8 июня 2019 года, Михайловское
8 июня 2019 года, Михайловское
8 июня 2019 года, Михайловское
8 июня 2019 года, Михайловское
8 июня 2019 года, Михайловское
8 июня 2019 года, Михайловское
8 июня 2019 года, Михайловское
В "Льняном амбаре" музея-заповедника "Михайловское" появился бюст Александра Пушкина в исполнении немецкого скульптора