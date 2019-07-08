В Себежском районе 7 июля прошёл юбилейный Курган Дружбы

Гостям встречи в Себежском районе показали быт партизан

Посетители могли увидеть выставку оружия на Кургане Дружбы

Гостям мероприятия рассказывали о быте партизанской деревни

На Кургане Дружбы на время встречи разбили партизанскую деревню

Гости Кургана по традиции вместе спели знаменитую "Катюшу"

Выставка оружия вызвала большой интерес гостей Кургана Дружбы

Акция "Солдатский платок" прошла в рамках Кургана Дружбы

Юные артисты приготовили богатую культурную программу для встречи

Чтобы дополнить атмосферу партизанской деревни, у костра пели песни под гармонь

Привестивые организаторы встречи с радостью рассказывали о том, что ждёт на Кургане