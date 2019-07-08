Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил Дворец бракосочетания после капитального ремонта
Вид внутреннего двора Дворца бракосочетаний
Цвет здания не изменился
Подрядчик восстановил главную лестницу ЗАГСа
Фасад здания выполнен в стиле "Провинциальный модерн"
Подрядчик обновил интерьеры в комнатах жениха и невесты
Внутренняя отделка помещений выполнена в белом цвете
Глава региона и митрополит Тихон оценили качество ремонта в псковском ЗАГСе
Гурернатор региона остался доволен ремонтом помещений
Лестницу и перила в обновлённом ЗАГСе также сделали белыми
В зале торжественной регистрации установили новую мебель
Освещение во Дворце бракосочетаний
Изысканные ручки украсили входные двери в обновлённом Дворце бракосочетаний
Преобразился и холл Дворца бракосочетаний
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