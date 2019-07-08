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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил Дворец бракосочетания после капитального ремонта

Вид внутреннего двора Дворца бракосочетаний

Цвет здания не изменился

Подрядчик восстановил главную лестницу ЗАГСа

Фасад здания выполнен в стиле "Провинциальный модерн"

Подрядчик обновил интерьеры в комнатах жениха и невесты

Внутренняя отделка помещений выполнена в белом цвете

Глава региона и митрополит Тихон оценили качество ремонта в псковском ЗАГСе

Гурернатор региона остался доволен ремонтом помещений

Лестницу и перила в обновлённом ЗАГСе также сделали белыми

В зале торжественной регистрации установили новую мебель

Освещение во Дворце бракосочетаний

Изысканные ручки украсили входные двери в обновлённом Дворце бракосочетаний

Преобразился и холл Дворца бракосочетаний
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