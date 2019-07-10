Строительство новой школы в Дно идёт ускоренными темпами
Асфальт положат до границы благоустройства строящейся школы
10 июля в новую школу в Дно доставили партию мебели
В новую школу продолжаются поставки оборудования для кабинетов
Разгрузка мебели для новой школы прошла 10 июля
Дети пойдут в новую школу уже 1 сентября
В школе идёт покраска стен и установка подвесных потолков
В новой школе активно идут работы по отделке внутренних помещений
Ремонтные работы в некоторых помещениях школы уже завершены
10 июля строители начали укладку асфальта около нового здания школы
Строительство новой школы в Дно идёт ускоренными темпами
Поддержку поискового движения и активность псковских общественников обсудили Михаил Ведерников и Елена Цунаева