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Строительство новой школы в Дно идёт ускоренными темпами

Асфальт положат до границы благоустройства строящейся школы

10 июля в новую школу в Дно доставили партию мебели

В новую школу продолжаются поставки оборудования для кабинетов

Разгрузка мебели для новой школы прошла 10 июля

Дети пойдут в новую школу уже 1 сентября

В школе идёт покраска стен и установка подвесных потолков

В новой школе активно идут работы по отделке внутренних помещений

Ремонтные работы в некоторых помещениях школы уже завершены

10 июля строители начали укладку асфальта около нового здания школы

Строительство новой школы в Дно идёт ускоренными темпами
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Строительство новой школы в Дно идёт полным ходом
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