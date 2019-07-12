В обновлённом псковском Дворце бракосочетания прошли первые свадьбы

Андрей и Ирина Лазаревы стали первой парой, расписавшейся в отреставрированном Дворце бракосочетаний

Сотрудники ЗАГСа усердно готовились к первой торжественной регистрации брака в обновлённом помещении

На свадьбу супругов Лазаревых в обновлённом Дворце бракосочетаний собралась вся семья

Сотрудники ЗАГСа встречали влюблённых у входа во Дворец бракосочетаний

В день официального открытия во Дворце бракосочетаний распишутся 16 пар

Близкие супругов Лазаревых оценили ремонт в псковском ЗАГСе

После росписи супруги Лазаревы приняли участие в фотосъёмке

Запечатлеть новобрачных в стенах обновлённого ЗАГСа хотели не только профессиональные фотографы

Дворец бракосочетаний распахнул свои двери перед псковичами в пятницу, 12 июля

На ремонт помещений, благодаря поддержке главы региона Михаила Ведерникова, было потрачено более 25 миллионов рублей

В интервью нашим коллегам из "Псковской правды" фотограф отметил, что в обновлённом ЗАГСе пары теперь смотрятся очень выигрышно

Журналисты встречали молодожёнов у крыльца отремонтированного ЗАГСа, чтобы узнать их впечатления от Дворца бракосочетаний

Супруги Дмитрий и Руфина Васильевы заключили брак в неторжественной обстановке, но в интервью "Псковской правде" признались, что если бы видели обновлённый Дворец бракосочетаний, изменили бы своё решение в пользу торжественной росписи