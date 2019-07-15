Фотогалереи
Около 150 реконструкторов из России и ближнего зарубежья воссоздали бой на "Линии Сталина"

Перед боем зрители смогли увидеть быт солдат обоих армий

"Линия Сталина" 14 июля

Вражеский лагерь на территории деревни Холматка

"Командование" даёт последние наставления перед боем

После боя образцы военной техники представили на выставке

На территорию историко-мемориального комплекса привезли технику, участвовавшую в боях Великой Отечественной войны

Реконструкторы воссоздали бой 1944 года, который положил начало освобождению Прибалтики

Порядка 150 реконструкторов из России и ближнего зарубежья съехались в Островский район

"Линия Сталина" 14 июля

"Линия Сталина" 14 июля

На поляне в деревне Холматка разбили лагерь реконструкторов

Атмосфера, царившая на территории комплекса, никого не оставила равнодушным

Некоторые зрители захватили с собой бинокль, чтобы лучше разглядеть бой

Бой на "Линии Сталина" начался 14 июля в 13.00

"Линия Сталина" 14 июля

"Линия Сталина" 14 июля

"Линия Сталина" 14 июля

"Линия Сталина" 14 июля

"Линия Сталина" 14 июля

"Линия Сталина" 14 июля
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