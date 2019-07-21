День города Пскова-2019 прошёл с размахом!

В День города Пскова-2019 прошёл фестиваль красок
Фестиваль красок подарил массу положительных эмоций гостям праздника
20 июля. День города Пскова-2019
На фестиваль псковичи пришли целыми семьями
20 июля. День города Пскова-2019
20 июля. День города Пскова-2019
20 июля. День города Пскова-2019
20 июля. День города Пскова-2019
20 июля. День города Пскова-2019
20 июля. День города Пскова-2019
20 июля. День города Пскова-2019
20 июля. День города Пскова-2019
20 июля. День города Пскова-2019
20 июля. День города Пскова-2019
20 июля. День города Пскова-2019
20 июля. День города Пскова-2019
20 июля. День города Пскова-2019
На Милицейской набережной в День города Пскова раскинулся парк атракционов
Жители города излучали отличное настроение!
Юных гостей праздника на Дне города Пскова радовали аквагримом
В праздник в центре Пскова работали около 150 точек питания
20 июля. День города Пскова-2019
На Октябрьской площади в День города Пскова-2019 прошёл концерт с участие мворческих коллективов региона
Концертная программа прошла и на набережной реки Великой в Пскове
20 июля. День города Пскова-2019
20 июля. День города Пскова-2019
20 июля. День города Пскова-2019
20 июля. День города Пскова-2019