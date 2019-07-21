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День города Пскова-2019 прошёл с размахом!

В День города Пскова-2019 прошёл фестиваль красок

Фестиваль красок подарил массу положительных эмоций гостям праздника

20 июля. День города Пскова-2019

На фестиваль псковичи пришли целыми семьями

20 июля. День города Пскова-2019

20 июля. День города Пскова-2019

20 июля. День города Пскова-2019

20 июля. День города Пскова-2019

20 июля. День города Пскова-2019

20 июля. День города Пскова-2019

20 июля. День города Пскова-2019

20 июля. День города Пскова-2019

20 июля. День города Пскова-2019

20 июля. День города Пскова-2019

20 июля. День города Пскова-2019

20 июля. День города Пскова-2019

20 июля. День города Пскова-2019

На Милицейской набережной в День города Пскова раскинулся парк атракционов

Жители города излучали отличное настроение!

Юных гостей праздника на Дне города Пскова радовали аквагримом

В праздник в центре Пскова работали около 150 точек питания

20 июля. День города Пскова-2019

На Октябрьской площади в День города Пскова-2019 прошёл концерт с участие мворческих коллективов региона

Концертная программа прошла и на набережной реки Великой в Пскове

20 июля. День города Пскова-2019

20 июля. День города Пскова-2019

20 июля. День города Пскова-2019

20 июля. День города Пскова-2019
Новости 24
В Пскове на 8 месяцев колонии осудили мужчину, ударившего бывшую жену
День города Пскова-2019 собрал на праздничном концерте несколько десятков тысяч человек
Фестиваль исторической поэзии «Словенское поле-2019» пройдёт в Псковской области
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Два детских сада заработают осенью в Псковском районе
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Синоптики рассказали, какой погоды ждать в День города Пскова-2019
В настоящее время идет настоящая война за умы российской молодежи - губернатор Псковской области
При объединении музеев в Псковской области их сотрудники не пострадали - Александр Голышев