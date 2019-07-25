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В Псковской области волонтёры вторую неделю восстанавливают старинную усадьбу Волышово

С 15 июля в усадьбе Волышово Порховского района открылся волонтёрский лагерь.

Добровольцы расчистили территорию имения от борщевика и продолжили ремонтировать голубятню.

Фундамент голубятни восстановили буквально "по кусочкам" в прошлом году.

В прошлом году восстанавливать усадьбу приехали 20 человек, в этом сезоне количество добровольцев возросло в два раза.

Жители деревни Волышово, узнав о волонтёрах, решили прийти им на помощь.

Усадьба Строгановых в Порховском районе 24.07.2019.

Усадьба Строгановых в Порховском районе 24.07.2019.

Усадьба Строгановых в Порховском районе 24.07.2019.

Усадьба Строгановых в Порховском районе 24.07.2019.

Усадьба Строгановых в Порховском районе 24.07.2019.

Усадьба Строгановых в Порховском районе 24.07.2019.

Усадьба, построенная в 19-м веке, сейчас находится в аварийном состоянии.

Молодая поросль и борщевик захватывают усадебные строения.
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В Псковской области завершается работа волонтёрского лагеря в усадьбе Волышово
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