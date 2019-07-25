В Псковской области волонтёры вторую неделю восстанавливают старинную усадьбу Волышово

С 15 июля в усадьбе Волышово Порховского района открылся волонтёрский лагерь.
Добровольцы расчистили территорию имения от борщевика и продолжили ремонтировать голубятню.
Фундамент голубятни восстановили буквально "по кусочкам" в прошлом году.
В прошлом году восстанавливать усадьбу приехали 20 человек, в этом сезоне количество добровольцев возросло в два раза.
Жители деревни Волышово, узнав о волонтёрах, решили прийти им на помощь.
Усадьба Строгановых в Порховском районе 24.07.2019.
Усадьба Строгановых в Порховском районе 24.07.2019.
Усадьба Строгановых в Порховском районе 24.07.2019.
Усадьба Строгановых в Порховском районе 24.07.2019.
Усадьба Строгановых в Порховском районе 24.07.2019.
Усадьба Строгановых в Порховском районе 24.07.2019.
Усадьба, построенная в 19-м веке, сейчас находится в аварийном состоянии.
Молодая поросль и борщевик захватывают усадебные строения.