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"РосянкаFEST" в Пскове одарила призами и зарядила отличным настроением!

"РосянкаFEST" в Детском парке Пскова. 27 июля 2019 года.

Чтобы поучаствовать в розыгрыше призов от Полистовского заповедника, нужно было стать активным участником праздничных площадок.

"РосянкаFEST" в Детском парке Пскова. 27 июля 2019 года.

"РосянкаFEST" в Детском парке Пскова. 27 июля 2019 года.

"РосянкаFEST" в Детском парке Пскова. 27 июля 2019 года.

"РосянкаFEST" в Детском парке Пскова. 27 июля 2019 года.

Юные гости праздника также хотели испытать удачу и получить призы.

"РосянкаFEST" в Детском парке Пскова. 27 июля 2019 года.

"РосянкаFEST" в Детском парке Пскова. 27 июля 2019 года.

"РосянкаFEST" в Детском парке Пскова. 27 июля 2019 года.

"РосянкаFEST" в Детском парке Пскова. 27 июля 2019 года.

Победителям розыгрыша вручали призы на главной сцене мероприятия.

На празднике дикой природы разыграли множество призов.

"РосянкаFEST" в Детском парке Пскова. 27 июля 2019 года.

"РосянкаFEST" в Детском парке Пскова. 27 июля 2019 года.
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