"РосянкаFEST" в Пскове одарила призами и зарядила отличным настроением!

"РосянкаFEST" в Детском парке Пскова. 27 июля 2019 года.
Чтобы поучаствовать в розыгрыше призов от Полистовского заповедника, нужно было стать активным участником праздничных площадок.
"РосянкаFEST" в Детском парке Пскова. 27 июля 2019 года.
"РосянкаFEST" в Детском парке Пскова. 27 июля 2019 года.
"РосянкаFEST" в Детском парке Пскова. 27 июля 2019 года.
"РосянкаFEST" в Детском парке Пскова. 27 июля 2019 года.
Юные гости праздника также хотели испытать удачу и получить призы.
"РосянкаFEST" в Детском парке Пскова. 27 июля 2019 года.
"РосянкаFEST" в Детском парке Пскова. 27 июля 2019 года.
"РосянкаFEST" в Детском парке Пскова. 27 июля 2019 года.
"РосянкаFEST" в Детском парке Пскова. 27 июля 2019 года.
Победителям розыгрыша вручали призы на главной сцене мероприятия.
На празднике дикой природы разыграли множество призов.
"РосянкаFEST" в Детском парке Пскова. 27 июля 2019 года.
"РосянкаFEST" в Детском парке Пскова. 27 июля 2019 года.