Более 1600 литров меда привезли на «Медовый фестиваль-2019» пчеловоды Псковской области
«Медовый фестиваль-2019», 17 августа.
«Медовый фестиваль-2019», 17 августа.
Псковичи могли проголосовать за самый вкусный мёд фестиваля.
32 пчеловода из Псковской области поучаствовали в фестивале.
Некоторые из пчеловодов даже на празднк захватили с собой ульи!
«Медовый фестиваль-2019», 17 августа.
Проголосовать за самый вкусный мёд могли участники фестиваля.
«Медовый фестиваль-2019», 17 августа.
«Медовый фестиваль-2019», 17 августа.
«Медовый фестиваль-2019», 17 августа.
«Медовый фестиваль-2019», 17 августа.
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