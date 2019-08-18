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Более 1600 литров меда привезли на «Медовый фестиваль-2019» пчеловоды Псковской области

«Медовый фестиваль-2019», 17 августа.

«Медовый фестиваль-2019», 17 августа.

Псковичи могли проголосовать за самый вкусный мёд фестиваля.

32 пчеловода из Псковской области поучаствовали в фестивале.

Некоторые из пчеловодов даже на празднк захватили с собой ульи!

«Медовый фестиваль-2019», 17 августа.

Проголосовать за самый вкусный мёд могли участники фестиваля.

«Медовый фестиваль-2019», 17 августа.

«Медовый фестиваль-2019», 17 августа.

«Медовый фестиваль-2019», 17 августа.

«Медовый фестиваль-2019», 17 августа.
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