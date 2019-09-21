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Победители «Губернаторского дневника» пообщались с главой Псковской области

Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.

Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.

Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.

Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.

Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.

Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.

Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.

Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.

Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.

Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.

Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.

Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.

Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.

Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.

Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.

Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.

Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.

Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.

Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.

Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.

Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.

Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.

Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.

Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.

Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.

Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.

Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.
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Победители «Губернаторского дневника» пообщались с главой Псковской области Михаилом Ведерниковым
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