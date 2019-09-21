Победители «Губернаторского дневника» пообщались с главой Псковской области

Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.
Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.
Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.
Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.
Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.
Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.
Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.
Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.
Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.
Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.
Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.
Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.
Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.
Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.
Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.
Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.
Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.
Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.
Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.
Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.
Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.
Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.
Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.
Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.
Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.
Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.
Победители акции «Губернаторский дневник» 21 сентября побывали в администрации Псковской области.