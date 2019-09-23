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Сельскохозяйственная ярмарка и «День скобаря»: в центре Пскова жители региона показали свои достижения

21 сентября на Октябрьской площади и прилежащем проспекте раскинулась ярмарка.

21 сентября на Октябрьской площади и прилежащем проспекте раскинулась ярмарка.

21 сентября на Октябрьской площади и прилежащем проспекте раскинулась ярмарка.

На прилавках был представлен товар на любой вкус.

21 сентября на Октябрьской площади и прилежащем проспекте раскинулась ярмарка.

Гостей ярмарки старались удивить.

Как вам такие овощные «скульптуры»?

Сельскохозяйственная ярмарка 21 сентября собрала несколько тысяч псковичей.

21 сентября на Октябрьской площади и прилежащем проспекте раскинулась ярмарка.

21 сентября на Октябрьской площади и прилежащем проспекте раскинулась ярмарка.

21 сентября на Октябрьской площади и прилежащем проспекте раскинулась ярмарка.

21 сентября на Октябрьской площади и прилежащем проспекте раскинулась ярмарка.

Предприниматели из разных уголков Псковской области привезли свои товары на продажу.
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