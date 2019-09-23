Сельскохозяйственная ярмарка и «День скобаря»: в центре Пскова жители региона показали свои достижения

21 сентября на Октябрьской площади и прилежащем проспекте раскинулась ярмарка.
21 сентября на Октябрьской площади и прилежащем проспекте раскинулась ярмарка.
21 сентября на Октябрьской площади и прилежащем проспекте раскинулась ярмарка.
На прилавках был представлен товар на любой вкус.
21 сентября на Октябрьской площади и прилежащем проспекте раскинулась ярмарка.
Гостей ярмарки старались удивить.
Как вам такие овощные «скульптуры»?
Сельскохозяйственная ярмарка 21 сентября собрала несколько тысяч псковичей.
21 сентября на Октябрьской площади и прилежащем проспекте раскинулась ярмарка.
21 сентября на Октябрьской площади и прилежащем проспекте раскинулась ярмарка.
21 сентября на Октябрьской площади и прилежащем проспекте раскинулась ярмарка.
21 сентября на Октябрьской площади и прилежащем проспекте раскинулась ярмарка.
Предприниматели из разных уголков Псковской области привезли свои товары на продажу.