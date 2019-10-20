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Волейбольный мяч, армейскую тушёнку и галоши должны были найти участники квеста в гипермаркете «ЛЕНТА»

19 октября в гипермаркете «ЛЕНТА» прошёл семейный квест.

19 октября в гипермаркете «ЛЕНТА» прошёл семейный квест.

19 октября в гипермаркете «ЛЕНТА» прошёл семейный квест.

19 октября в гипермаркете «ЛЕНТА» прошёл семейный квест.

19 октября в гипермаркете «ЛЕНТА» прошёл семейный квест.

19 октября в гипермаркете «ЛЕНТА» прошёл семейный квест.

19 октября в гипермаркете «ЛЕНТА» прошёл семейный квест.

19 октября в гипермаркете «ЛЕНТА» прошёл семейный квест.

19 октября в гипермаркете «ЛЕНТА» прошёл семейный квест.

19 октября в гипермаркете «ЛЕНТА» прошёл семейный квест.

19 октября в гипермаркете «ЛЕНТА» прошёл семейный квест.

19 октября в гипермаркете «ЛЕНТА» прошёл семейный квест.

19 октября в гипермаркете «ЛЕНТА» прошёл семейный квест.

19 октября в гипермаркете «ЛЕНТА» прошёл семейный квест.

19 октября в гипермаркете «ЛЕНТА» прошёл семейный квест.

19 октября в гипермаркете «ЛЕНТА» прошёл семейный квест.

19 октября в гипермаркете «ЛЕНТА» прошёл семейный квест.

19 октября в гипермаркете «ЛЕНТА» прошёл семейный квест.

19 октября в гипермаркете «ЛЕНТА» прошёл семейный квест.

19 октября в гипермаркете «ЛЕНТА» прошёл семейный квест.
Новости 24
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