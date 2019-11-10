Фотогалереи
Более 60 юных псковичей поучаствовали в семейном празднике «Маленький чемпион»

«Маленький чемпион» 10 ноября 2019 года.

«Маленький чемпион» 10 ноября 2019 года.

«Маленький чемпион» 10 ноября 2019 года.

«Маленький чемпион» 10 ноября 2019 года.

«Маленький чемпион» 10 ноября 2019 года.

«Маленький чемпион» 10 ноября 2019 года.

«Маленький чемпион» 10 ноября 2019 года.

«Маленький чемпион» 10 ноября 2019 года.

«Маленький чемпион» 10 ноября 2019 года.

«Маленький чемпион» 10 ноября 2019 года.

«Маленький чемпион» 10 ноября 2019 года.

«Маленький чемпион» 10 ноября 2019 года.

«Маленький чемпион» 10 ноября 2019 года.

«Маленький чемпион» 10 ноября 2019 года.

«Маленький чемпион» 10 ноября 2019 года.

«Маленький чемпион» 10 ноября 2019 года.

«Маленький чемпион» 10 ноября 2019 года.

«Маленький чемпион» 10 ноября 2019 года.

«Маленький чемпион» 10 ноября 2019 года.

«Маленький чемпион» 10 ноября 2019 года.

«Маленький чемпион» 10 ноября 2019 года.

«Маленький чемпион» 10 ноября 2019 года.

«Маленький чемпион» 10 ноября 2019 года.

«Маленький чемпион» 10 ноября 2019 года.

«Маленький чемпион» 10 ноября 2019 года.

«Маленький чемпион» 10 ноября 2019 года.
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