Псковская дивизия получила новейшие боевые машины

На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».
На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».
На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».
На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».
На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».
На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».
На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».
На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».
На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».
На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».
На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».
На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».
На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».
На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».
На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».
На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».
На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».