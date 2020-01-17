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Псковская дивизия получила новейшие боевые машины

На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

На вооружение псковской дивизии поступили 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».
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