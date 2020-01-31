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Гости и номинанты премии «Народное признание – 2019»

На церемонии награждения царила дружеская и торжественная атмосфера.

На церемонии награждения царила дружеская и торжественная атмосфера.

На церемонии награждения царила дружеская и торжественная атмосфера.

На церемонии награждения царила дружеская и торжественная атмосфера.

На церемонии награждения царила дружеская и торжественная атмосфера.

На церемонии награждения царила дружеская и торжественная атмосфера.

На церемонии награждения царила дружеская и торжественная атмосфера.

На церемонии награждения царила дружеская и торжественная атмосфера.

На церемонии награждения царила дружеская и торжественная атмосфера.

На церемонии награждения царила дружеская и торжественная атмосфера.

На церемонии награждения царила дружеская и торжественная атмосфера.

На церемонии награждения царила дружеская и торжественная атмосфера.
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