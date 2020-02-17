16 февраля в Пскове прошел V Молодежный Сретенский бал

Весь вечер красивые и влюбленные пары кружились в вальсе.
Весь вечер красивые и влюбленные пары кружились в вальсе.
Весь вечер красивые и влюбленные пары кружились в вальсе.
Весь вечер красивые и влюбленные пары кружились в вальсе.
Весь вечер красивые и влюбленные пары кружились в вальсе.
Весь вечер красивые и влюбленные пары кружились в вальсе.
Весь вечер красивые и влюбленные пары кружились в вальсе.
Весь вечер красивые и влюбленные пары кружились в вальсе.
Весь вечер красивые и влюбленные пары кружились в вальсе.
Весь вечер красивые и влюбленные пары кружились в вальсе.
Весь вечер красивые и влюбленные пары кружились в вальсе.
Весь вечер красивые и влюбленные пары кружились в вальсе.
Весь вечер красивые и влюбленные пары кружились в вальсе.