16 февраля в Пскове прошел V Молодежный Сретенский бал

Весь вечер красивые и влюбленные пары кружились в вальсе.

Весь вечер красивые и влюбленные пары кружились в вальсе.

Весь вечер красивые и влюбленные пары кружились в вальсе.

Весь вечер красивые и влюбленные пары кружились в вальсе.

Весь вечер красивые и влюбленные пары кружились в вальсе.

Весь вечер красивые и влюбленные пары кружились в вальсе.

Весь вечер красивые и влюбленные пары кружились в вальсе.

Весь вечер красивые и влюбленные пары кружились в вальсе.

Весь вечер красивые и влюбленные пары кружились в вальсе.

Весь вечер красивые и влюбленные пары кружились в вальсе.

Весь вечер красивые и влюбленные пары кружились в вальсе.

Весь вечер красивые и влюбленные пары кружились в вальсе.

Весь вечер красивые и влюбленные пары кружились в вальсе.