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Праздничные мероприятия в Пскове в честь Дня защитника Отечества

Концерт военного оркестра, выставка оружия и показательные бои десантников собрали сотни зрителей.

Концерт военного оркестра, выставка оружия и показательные бои десантников собрали сотни зрителей.

Концерт военного оркестра, выставка оружия и показательные бои десантников собрали сотни зрителей.

Концерт военного оркестра, выставка оружия и показательные бои десантников собрали сотни зрителей.

Концерт военного оркестра, выставка оружия и показательные бои десантников собрали сотни зрителей.

Концерт военного оркестра, выставка оружия и показательные бои десантников собрали сотни зрителей.

Концерт военного оркестра, выставка оружия и показательные бои десантников собрали сотни зрителей.

Концерт военного оркестра, выставка оружия и показательные бои десантников собрали сотни зрителей.

Концерт военного оркестра, выставка оружия и показательные бои десантников собрали сотни зрителей.

Концерт военного оркестра, выставка оружия и показательные бои десантников собрали сотни зрителей.

Концерт военного оркестра, выставка оружия и показательные бои десантников собрали сотни зрителей.

Концерт военного оркестра, выставка оружия и показательные бои десантников собрали сотни зрителей.

Концерт военного оркестра, выставка оружия и показательные бои десантников собрали сотни зрителей.

Концерт военного оркестра, выставка оружия и показательные бои десантников собрали сотни зрителей.

Концерт военного оркестра, выставка оружия и показательные бои десантников собрали сотни зрителей.
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