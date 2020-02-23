Праздничные мероприятия в Пскове в честь Дня защитника Отечества

Концерт военного оркестра, выставка оружия и показательные бои десантников собрали сотни зрителей.
Концерт военного оркестра, выставка оружия и показательные бои десантников собрали сотни зрителей.
Концерт военного оркестра, выставка оружия и показательные бои десантников собрали сотни зрителей.
Концерт военного оркестра, выставка оружия и показательные бои десантников собрали сотни зрителей.
Концерт военного оркестра, выставка оружия и показательные бои десантников собрали сотни зрителей.
Концерт военного оркестра, выставка оружия и показательные бои десантников собрали сотни зрителей.
Концерт военного оркестра, выставка оружия и показательные бои десантников собрали сотни зрителей.
Концерт военного оркестра, выставка оружия и показательные бои десантников собрали сотни зрителей.
Концерт военного оркестра, выставка оружия и показательные бои десантников собрали сотни зрителей.
Концерт военного оркестра, выставка оружия и показательные бои десантников собрали сотни зрителей.
Концерт военного оркестра, выставка оружия и показательные бои десантников собрали сотни зрителей.
Концерт военного оркестра, выставка оружия и показательные бои десантников собрали сотни зрителей.
Концерт военного оркестра, выставка оружия и показательные бои десантников собрали сотни зрителей.
Концерт военного оркестра, выставка оружия и показательные бои десантников собрали сотни зрителей.
Концерт военного оркестра, выставка оружия и показательные бои десантников собрали сотни зрителей.