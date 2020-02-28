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В Пскове подвели итоги региональной "Елки желаний"

Благодаря "Елке желаний" исполнились мечты 51 ребенка.

Благодаря "Елке желаний" исполнились мечты 51 ребенка.

Благодаря "Елке желаний" исполнились мечты 51 ребенка.

Благодаря "Елке желаний" исполнились мечты 51 ребенка.

Благодаря "Елке желаний" исполнились мечты 51 ребенка.

Благодаря "Елке желаний" исполнились мечты 51 ребенка.

Благодаря "Елке желаний" исполнились мечты 51 ребенка.

Благодаря "Елке желаний" исполнились мечты 51 ребенка.

Благодаря "Елке желаний" исполнились мечты 51 ребенка.

Благодаря "Елке желаний" исполнились мечты 51 ребенка.

Благодаря "Елке желаний" исполнились мечты 51 ребенка.

Благодаря "Елке желаний" исполнились мечты 51 ребенка.
Новости 24
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