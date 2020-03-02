Визит президента России Владимира Путина в Псков в День памяти 6-й роты

В 2020 году исполнилось 20 лет со дня подвига 6-й роты.
В 2020 году исполнилось 20 лет со дня подвига 6-й роты.
В 2020 году исполнилось 20 лет со дня подвига 6-й роты.
В 2020 году исполнилось 20 лет со дня подвига 6-й роты.
В 2020 году исполнилось 20 лет со дня подвига 6-й роты.
В 2020 году исполнилось 20 лет со дня подвига 6-й роты.
В 2020 году исполнилось 20 лет со дня подвига 6-й роты.
В 2020 году исполнилось 20 лет со дня подвига 6-й роты.
В 2020 году исполнилось 20 лет со дня подвига 6-й роты.
В 2020 году исполнилось 20 лет со дня подвига 6-й роты.
В 2020 году исполнилось 20 лет со дня подвига 6-й роты.
В 2020 году исполнилось 20 лет со дня подвига 6-й роты.
В 2020 году исполнилось 20 лет со дня подвига 6-й роты.
В 2020 году исполнилось 20 лет со дня подвига 6-й роты.
В 2020 году исполнилось 20 лет со дня подвига 6-й роты.
В 2020 году исполнилось 20 лет со дня подвига 6-й роты.
В 2020 году исполнилось 20 лет со дня подвига 6-й роты.