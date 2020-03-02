В Пскове отпраздновали Масленицу

Блинков покушали, с горки покатались, Масленицу сожгли.
Блинков покушали, с горки покатались, Масленицу сожгли.
Блинков покушали, с горки покатались, Масленицу сожгли.
Блинков покушали, с горки покатались, Масленицу сожгли.
Блинков покушали, с горки покатались, Масленицу сожгли.
Блинков покушали, с горки покатались, Масленицу сожгли.
Блинков покушали, с горки покатались, Масленицу сожгли.
Блинков покушали, с горки покатались, Масленицу сожгли.
Блинков покушали, с горки покатались, Масленицу сожгли.
Блинков покушали, с горки покатались, Масленицу сожгли.
Блинков покушали, с горки покатались, Масленицу сожгли.
Блинков покушали, с горки покатались, Масленицу сожгли.
Блинков покушали, с горки покатались, Масленицу сожгли.
Блинков покушали, с горки покатались, Масленицу сожгли.
Блинков покушали, с горки покатались, Масленицу сожгли.
Блинков покушали, с горки покатались, Масленицу сожгли.
Блинков покушали, с горки покатались, Масленицу сожгли.
Блинков покушали, с горки покатались, Масленицу сожгли.
Блинков покушали, с горки покатались, Масленицу сожгли.
Блинков покушали, с горки покатались, Масленицу сожгли.
Блинков покушали, с горки покатались, Масленицу сожгли.