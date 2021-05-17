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17 мая 2021 12:40
Псков
- город фонтанов
Уже более двух недель в Пскове открыт сезон фонтанов, но «Комсомольская правда в Пскове» решила поделиться с псковичами воспоминаниями и показать, как жил город без фонтанов и как преобразился вместе с ними.
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Надежда Курилёнок
Надежда Курилёнок
Екатерина Андреева
Екатерина Андреева
Екатерина Андреева
Екатерина Андреева
Надежда Курилёнок
Надежда Курилёнок
Надежда Курилёнок
Екатерина Андреева
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