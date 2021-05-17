17 мая 2021 12:40

Псков - город фонтанов

Уже более двух недель в Пскове открыт сезон фонтанов, но «Комсомольская правда в Пскове» решила поделиться с псковичами воспоминаниями и показать, как жил город без фонтанов и как преобразился вместе с ними.