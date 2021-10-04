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Коронавирус
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Спорт
Звезды
Здоровье
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Наука
Колумнисты
Происшествия
Путеводитель
Промокоды
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4 октября 2021 10:11
Спецслужбы оцепили псковский лицей №15 после сообщения о заминировании
Ольга ЧЕРНЫШЕВА
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