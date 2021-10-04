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4 октября 2021 10:11

Спецслужбы оцепили псковский лицей №15 после сообщения о заминировании

Ольга ЧЕРНЫШЕВАОльга ЧЕРНЫШЕВА
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