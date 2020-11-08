«Настоящая собака в теле кота»: псковские заводчики рассказали об особенностях породистых питомцев

Фото: Инстаграм lilothehusky

Породистые животные – это не только красивый внешний вид питомца. Каждый хвостик имеет свои индивидуальные черты, свой характер и особенности. К чему нужно быть готовым, если хочешь взять любимца, «Комсомолке» рассказали знатоки четырех популярных пород.

МЕЙН-КУНЫ

Об одной из самых больших домашних кошек нам рассказала директор псковского питомника мейн-кунов ORIGINAL ROOTS Наталья Аликина.

Фото со страницы Натальи Аликиной «ВКонтакте»

Сложный ли у мейн-кунов характер?

- Характер – это отличительная черта мейн-кунов, – рассказывает Наталья. – Некоторые уверены, что такой огромный кот с суровым взглядом очень агрессивный и злой, но они никогда не причинят вреда хозяину или маленькому ребенку. Они всегда идут на контакт и хорошо ладят с другими животным, даже с собаками. Мы сначала очень боялись отдавать мейн-кунов в места, где живут собаки. Однажды к нам пришли из питомника лабрадоров. Мы не знали, как большой пес будет себя вести, но они с котом подружились.

Второе, что нужно знать, эти животные очень привязаны к человеку. Мейн-кун – настоящая собака в теле кота. Они преданные друзья, любят встречать своего хозяина, сидеть возле него. Хоть мейн-куны и не навязчивы в своей близости, но всегда будут присутствовать в действиях человека.

Сколько места нужно такому большому коту?

- Нужно понимать, что это очень большие кошки, некоторые особи достигают до 15 килограмм в весе и до метра в длине. Поскольку их предки – животные лесные, им нужно место, чтобы перемещаться и прыгать. Для них важно развитие мышц и циркуляция крови, – предупреждает Наталья. – Мейн-куны любят смотреть за человеком сверху. Для всего этого у нас стоят комплексы для перемещения по верхам.

Насколько мейн-куны прихотливые?

- Они совсем неприхотливые. Есть слух, что раз они такие огромные, то много едят, но они кушают всего 100 грамм сухого корма в день. Они не едят больше положенного и в случае чего просто оставят корм в миске до следующего приема пищи. Их длинная шерсть не закатывается в колтуны, поэтому вычесывать их надо около раза в неделю, а мыть раз в год. При правильном питании линяют мейн-куны всего 2 раза в год весной и поздней осенью. В этот период их можно помыть и шерсти не будет.

Кому можно посоветовать такого друга?

- Я думаю всем: от семей с маленькими детьми до пожилых людей. Мейн-куны даже во взрослом возрасте очень активны и готовы играть с чем угодно. А их общительность и то, как они подходят и начинают мурлыкать-курлыкать на своем языке, приятно всем, особенно пожилым людям. Однако, если хозяев подолгу не будет дома, лучше заводить мейн-куна с другим животным, чтобы котик не страдал от одиночества.

БРИТАНСКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ

О британцах, чья порода была выведена ещё в давние времена, рассказала владелица питомника «Снежкин дом» Маргарита Казакова.

Фото со страницы Маргариты Казаковой «ВКонтакте»

Чем обусловлена внешность британцев?

- Британская короткошерстная имеет широкую грудную клетку и толстые мощные лапки. Это связано с тем, что их выводили для ловли крыс на галерах. Он самые настоящие хищники. Однажды, когда я взяла британца на дачу, оказалось, что он никого не боится. Кот без страха вступил в бой с овчаркой и приносил пойманных водяных крыс, – делится Маргарита.

Как они общаются с человеком?

- Человек для британской породы неприкосновенен. Настоящий чистокровный британец не укусит и не поцарапает человека, – рассказывает заводчица. – Если Вы слышали, что такие куты кусаются, то значит, что есть примесь с чем-то ещё, потому что чистокровный британец настолько интеллигентен по отношению и к взрослым людям, и к детям, что никогда их не обидит.

Какие еще особенности характера свойственны британцам?

- Котёнок британца достаточно игривый, но, когда он вырастает, то уже становится ленивым. В отличии от сиамцев, которые до конца жизни любят играться, британцы, становясь взрослыми, нуждаются в покое, – предупреждает Маргарита.

Британец будет любить хозяина как собака, но никогда не будет ласкаться, мешаться под ногами. Если хозяин сказал ему не лезть, то кот достойно уйдет, но будет в зоне действия человека, чтобы наблюдать за ним и быть рядом. Хоть эта порода и не показывает этого, но на самом деле они безумно страдают без человека. Не стоит брать британца, если человек часто уезжает в командировки и его не бывает дома. Даже если оставлять кота на другого человека, то британец не выдержит, потому что всем сердцем любит именно хозяина».

СИБИРСКИЙ ХАСКИ

Основатель сообщества ХАСКИ ПСКОВ Александра Лаба, уже десять лет занимающаяся породой северно-ездовых собак, рассказала «Комсомолке» об одной из древнейших пород собак – сибирском хаски.

Фото со страницы Александры Лабы «ВКонтакте»

Как бы Вы описали характер хаски?

- Хаски – это собака у которой всегда есть своё мнение. Такой пес будет добиваться намеченной цели несмотря ни на что, – предупреждает Александра. – Эти собаки являются компаньонами, это значит, что им необходим человек. Стоит также помнить о том, что сибирские хаски – стайные животные и очень любят жить со своими собратьями в большой стае.

К чему нужно быть готовым, если хочешь завести хаски?

Александра предостерегает желающих завести хаски о том, что это не просто красивый питомец. Человек должен вести достаточно активный образ жизни, чтобы удовлетворить энергичного пса.

- Хаски – это образ жизни, и вся жизнь будет крутиться вокруг этой собаки, - констатирует хозяйка.

Какие курьезные случаи, связанные с хаски, с Вами случались?

- В свое время был случай, когда мы привели хаски на передержку. Оказалось, что она была беременна. И через пять дней родила щенят прямо у нас на балконе, - рассказывает Александра. А когда произошло мое первое знакомство с породой, меня удивило, что хаски совсем не пахнут.

Какие мифы и предрассудки существуют вокруг породы?

- Очень много людей считают, что таким собакам нужно жить в частном доме, но это не так. Для сибирского хаски дом или квартира – это своего рода будка, где он отдыхает и кушает. А улица - это место, где можно уже много двигаться и играть, – делится Александра. – Ещё есть миф, что им нужна свобода. Всё как раз наоборот: когда даешь свободу хаски, собака переходит в автономный режим, и включается зов предков.

МОПСЫ

Об особенностях породы, ведущей свою историю со времен Древнего Китая, рассказала хозяйка питомника мопсов «ЭЛИН ПАГ» Эльвира Бельская.

Фото со страницы Эльвиры Бельской «ВКонтакте»

Какой у мопсов характер?

- Все мои собаки с разным характером, но вообще мопсы веселые, очень энергичные, общительные. Они стайные животные, одному в семье мопсу будет скучно. Есть предубеждение, что эти собаки апатичные, но у меня мопсы очень подвижные. Иногда я забываю о том, что это собаки, потому что они безумно ласковые и заботливые,– рассказывает Эльвира.

Какого друга лучше завести для мопса?

- Мопсы хорошо уживаются с любыми животными. Например, когда у меня была большая собака – черный терьер, они с родоначальницей моего питомника подружились. Мопсы также хорошо уживаются с котами. Но я всегда советую тем, у кого коты, чтобы они знакомили их с собакой постепенно, потому что у мопсов довольно выпученные глаза, и кот может их травмировать когтями. Сам мопс прекрасно приживается и не конфликтует с другими животными. На улице тоже ведут себя дружелюбно, но при этом, если подбегает другая собака, то они неплохо выполняют роль охранника.

Кому бы Вы не советовали брать мопса?

- Я никогда не отдаю своих мопсов в семью, где есть очень маленькие дети, где все работают, потому что щенку нужен особый уход. Маленьких мопсов нужно часто кормить и выгуливать, уделять им внимание, чтобы они не выросли со сломанной нервной системой. Поэтому нужно, чтобы дома кто-то был, например, бабушки, дедушки или взрослые дети, – предупреждает Эльвира.

Если людей волнуют ковры, мебель, щенки, то им тоже не отдаю, потому что щенки писают, какают, все грызут.

Завести даже одного мопса – это не просто купить щенка, – говорит заводчица, – это обслуживание, вакцинации, дорогие витамины, походы на дрессировки для социализации собаки.

Что важно знать тем, кто хочет стать хозяином мопса?

- Некоторые думают, что у мопсов вываливаются глаза, – смеется Эльвира. – Да, у них выпученные глаза, но, чтобы они прямо вываливались, я сказать не могу не из своего опыта, не из рассказов коллег.

У мопсов есть склонность к аллергиям, также у мопсов есть предрасположенность к сердечным заболеваниям, это правда. Но если с рождения все в порядке с носиком, с носоглоткой, то проблем с сердечком не будет.

Из-за короткой мордочки собакам нельзя долго гулять на солнце под открытыми лучами. Поэтому придется гулять рано утром и поздно вечером. Мопсы сильно линяют, но, если давать витамины, линька будет только сезонная.

Перед тем, как завести себе питомца, убедитесь, что вы сможете обеспечивать его всем необходимым, включая уход и внимание, ведь «мы в ответе за тех, кого приручили».