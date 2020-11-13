«Мы вместе»: Сергей Васьков рассказал, как нуждающихся псковичей спасают от голода во время пандемии

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Дед Мороз или Батюшка, как его иногда называют, Сергей Васьков однажды просто принял решение, что хочет помогать нуждающимся и в 2017 году создал благотворительную программу "Пища для жизни". Летом 2019 года в Пскове появилась и благотворительная организация "Дорога Добра". Волонтеры этой организации занимаются обеспечением нуждающихся горячими обедами.

Фото со страницы Сергея Васькова «ВКонтакте»

Как продвигается благотворительная деятельность?

- У нас была пауза в восемь месяцев, - рассказывает Сергей. - Это было связано с тем, что у нас не было кухни. Теперь кухня есть! И уже с июня мы продолжаем своё дело и снова кормим своих подопечных. Мы раздаем еду в бане на улице Советской, а тем, кто не может дойти сам, мы продолжаем развозить продуктовые наборы наборы.

Фото из группы «Дорога добра I Пища для жизни Псков» «ВКонтакте»

- С 11 ноября наша организация «Дорога добра» начала сотрудничать с движением «Народный фронт за Россию», - продолжает организатор. - В связи с коронавирусом появилась акция «Мы вместе». Они позвонили и предложили свою помощь. Я со своей стороны предложил им обслуживать наши корзины, которые стоят в «Магнитах». На том и порешили. Теперь они помогают собирать продукты, формировать наборы и развозить их нуждающимся.

Фото из группы «Дорога добра I Пища для жизни Псков» «ВКонтакте»

Как нуждающиеся могут узнать о том, что ваша организация существует или о том, что изменилось время или адрес?

- О работе нашей организации нуждающиеся узнают чаще всего по "сарафанному радио". А так, много людей узнали о нас благодаря СМИ, которые рассказывали о нашей программе.

Кто чаще всего приходит к вам за помощью?

- На сегодняшний день больше всего приходит малообеспеченных женщин. Пенсионеры и бездомные чаще всех приходят к нам покушать.

Фото из группы «Дорога добра I Пища для жизни Псков» «ВКонтакте»

Как могут помочь организации «Дорога добра» наши неравнодушные читатели?

- Нам можно помочь продуктами. Например, нам обычно привозят продукты на кухню, где мы готовим, либо кладут в специальные тележки в 17-ти псковских «Магнитах». Можно также поддержать финансово. Если вы сталкиваетесь с человеком, нуждающимся в нашей помощи, то сообщите ему об этом или позвоните нам! На нашем сайте и группе есть вся информация.

Фото из группы «Дорога добра I Пища для жизни Псков» «ВКонтакте»

Что помогает Вам не опустить руки, занимаясь таким трудным делом?

- Вы знаете, меня заставляет идти дальше вера в бога. Я верю в то, что, кто делает добро, того никогда не одолеет зло.

С более подробной информацией о работе организации вы можете ознакомиться на сайте «Дороги добра» ( http://doroga-dobra.ru) и в их группе «ВКонтакте».

Телефон Сергея Васькова: 8 (911) 885-68-04