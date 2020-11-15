Псковский экоактивист объяснил необходимость сортировки отходов

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Сегодня, 15 ноября, всемирный день рециклинга — вторичной переработки. Псковский экоактивист, руководитель и автор проекта «Экомышление» Сергей Елизаров рассказал о цели этого праздника.

«Цель праздника, само собой, привлечь внимание властей и общества к проблеме переработки отходов. Отдельно собранные отходы – это уже не мусор, а вторичное сырье, из которого можно сделать различные товары без дополнительной нагрузки на окружающую среду», – отметил экоактивист.

Кроме того, он обратил внимание на то, что вторичная переработка снижает стоимость продукции за счет использования более дешевого сырья. «Это самый лучший, с точки зрения эффективности и сбережения природы, способ обращения с отходами. При таком способе обращения материалы возвращаются в хозяйственный оборот. На производство новых вещей тратится меньше энергии и воды, меньше загрязняется атмосфера и меньше отходов вывозится на свалку», – объяснил Сергей.

Фото из соцсетей Сергея Елизарова

В Пскове за последнее время стало появляться всё больше и больше людей, готовых сортировать отходы. Но для этого необходимо развивать инфраструктуру и заниматься экологическим просвещением общества. Этим и занимаются члены «Экомышления». Они ведут свою группу в соцсетях, выкладывают туда новости и рассказывают о своих достижениях.

Сергей Елизаров рассказал «Комсомольской правде», что на данный момент проект участвует в конкурсе «Есть идея». «Если мы выиграем голосование, то в каждой псковской школе появится урна для раздельного сбора отходов», – отметил Сергей и призвал псковичей поучаствовать в голосовании и выбрать «Сортировку в стиле ЭКО». Цель данного проекта – мотивировать школьников к участию в раздельном сборе отходов, научить грамотному обращению с ними и повысить уровень экологической грамотности.

Фото из соцсетей Сергея Елизарова

Кроме того, сегодня в 14:00 неравнодушные псковичи смогут принять участие в «Открытом диалоге online» с экоактивистами «Экомышления» и Псковского государственного университета. Диалог пройдет в online-формате на платформе Zoom.

Куда в Пскове принести мусор на пеработку: