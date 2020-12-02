«С девочками не тренируюсь»: 13-летняя псковичка Настя из мужской команды по хоккею стала звездой России

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Тринадцатилетняя школьница в составе команды «Молниеносные лезвия» на прошлой неделе обошла всех конкурентов и показала пример псковским хоккеистам. Настя занимается в псковском хоккейном клубе «Торнадо», выступает на соревнованиях различного уровня и занимает призовые места.

– Почему ты выбрала именно хоккей? Почему, например, не фигурное катание?

– У меня папа и сестра занимались хоккеем. Поэтому я тоже решила попробовать и в итоге мне понравилось. Тем более, мне больше по душе боевой спорт.

– Помнишь впечатления от первой тренировки? Тяжело ли было?

– Да, помню, конечно. Необычные были впечатления, мне понравилось. Было достаточно трудно. Когда было тяжело - появлялись мысли бросить, но я не бросала. Наверное, не давали позитивные эмоции, которые я получаю от хоккея.

Фото предоставлено героем публикации

Родственники решение Насти поддержали. Ведь этот спорт уже стал семейным делом. Сестра Насти Катя тоже с детства занималась хоккеем. Когда встал вопрос пойти в университет или продолжить профессиональную спортивную карьеру, она выбрала высшее образование. Родители ее решение поддержали. Сейчас Катя учится на юридическом факультете в Высшей Школе Экономики.

– Настя, как обстоят дела в школе? Как совмещаешь тренировки и учебу?

– Тренировки порой накладываются на школьные уроки. Бывает, заканчивается седьмой урок и уже пора бежать на тренировку, а у меня еще по расписанию восьмой урок. С некоторыми учителями договариваются родители. Из-за соревнований тоже случаются пробелы. На последнее соревнование я уезжала на 6 дней, после такого стараюсь заниматься дома. После школы планирую продолжать профессионально заниматься хоккеем.

– Что для тебя в хоккее самое впечатляющее?

– Наверное, чувство, когда ты забиваешь гол: очень яркие эмоции. Недавно играли в Питере с мальчиками. Нужно было выиграть игру, чтобы перейти в первую группу. Когда выиграли были в шоке, непередаваемые эмоции.

В Астрахани с 19 по 24 ноября прошли Всероссийские финальные соревнования «Золотая шайба», с которых Настя и привезла важную награду. «Молниеносные лезвия» выиграли в соревнованиях, что называется, всухую. Команда не проиграла ни разу: из 12 игры они выиграли в 11, еще одна игра закончилась ничьей.

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– Как прошли игры за Золотую Шайбу, Настя?

– Соревнования были сложные, были команды девочек со всей России. Играть было тяжело еще и потому, что с девочками из моей команды я не тренируюсь. Мы собираемся вместе только когда приглашают на какие-то турниры. Тем более, я привыкла играть с мальчиками, а они играют немного по-другому. Но нам перед турниром дали час на льду, чтобы мы немного сыгрались – это помогло.

– Что еще способствовало победе?

– Команда. Я очень благодарна девочкам. Это была победа, во многом благодаря хорошей командной игре. Все очень дружные, старались, хотели выиграть и двигались вперед ради одной цели. Даже если было в чем-то тяжело – девочки помогали.

Кроме того, Настя – единственная псковичка, которая в таком возрасте смогла привезти победу с международных соревнований в Америке. В январе прошлого года, в составе команды Agility Blades (молниеносные лезвия), она стала победителем международного хоккейного турнира в США «Mrs. Hockey Invite».

Эта поездка стала возможна благодаря помощи губернатора региона Михаила Ведерникова, который выделил средства на поездку талантливой хоккеистки.

Фото: Анастасия Тарасова

ТРЕНИРОВКИ

Сергей Тельнов, отец Насти, рассказал, что они уже четыре года каждые выходные ездят играть за свой счет в Санкт-Петербург и Латвию. Там Настя занимается в составе мужской команды, входящей в десятку лучших в Санкт-Петербурге.

Кроме единоразовой поддержки губернатора, никакой финансовой помощи они не получают. В год на хоккей у семьи Тельновых уходит немалая сумма. Чего стоят поездки в Питер, покупка снаряжения и оплата дополнительных секций.

Каждую неделю в «Ледовом дворце» проходит порядка 6-ти тренировок, в основном совместные. Большинство занятий у Насти – индивидуальные. Сбалансированные упражнения в зале на все группы мышц, растяжка, бассейн, массаж – обо всем этом заботятся родители.

– Мы занимаемся чаще всего индивидуально, – рассказывает Сергей. Например, сегодня в 10:30 мы занимались индивидуально, сейчас вернулись после основной тренировки и вечером идем на растяжку. Порой в день бывает по 4 тренировки.

Фото предоставлено героем публикации

– Что за проект Молниеносные лезвия?

– Молниеносные лезвия – проект, созданный благодаря инициативе родителей юных хоккеисток, позволяющий напомнить, что в хоккее есть еще девочки, Команда примерно приравнивается к сборной. Юниорские сборные начинаются только с 14 лет, до этого на них не обращают внимания. Проект направлен на то, чтобы обратить внимание на развитие женского хоккея.

КОРОНАВИРУС

Когда все было закрыто, Настя с папой не оставили тренировки и занималась дома.

– Мы живем в 18-этажке, рассказывает Сергей. Мы каждое утро бегали кроссы, марафоны. Потом купили роликовые коньки, выезжали за город. Психологически, конечно, было тяжеловато, но мы не бросали.

Сергей рассказал, что у них есть два предложения из Москвы: переехать туда и продолжать карьеру в составе женской команды.

– Мы пока отложили это, потому что Москва – удовольствие недешёвое. Там, конечно, касаемо хоккея, все бесплатно, но проживание, питание – за наш счет. Поэтому мы перенесли это на следующий год. Кроме того, с мальчиками развитие идет намного лучше, чем с девочками. Хотим лучше подготовиться, чтобы попасть в юниорскую сборную и войти в нее «во всем сиянии».