2020-07-29T12:38:17+03:00
Происшествия

Псковская область ушла под воду, а дожди продолжаются

Псковскую область затопило после затяжного ливня 28 июля. Это обсуждают в социальных сетях, скидывают фотографии подтоплений.
Анна Лаба
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Фото из группы "Инцидент Псков" соцсети ВКонтактеФото из группы "Инцидент Псков" соцсети ВКонтакте
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На улицах областного центра было не пройти пешком. Кроме этого на некоторых участках даже машины не могли проехать, вода могла затечь в решетку радиатора из-за высокого уровня воды.

Водители с опаской проезжали на перекрестке улицы Киселева и Розы Люксембург напротив школы № 23. Это пересечение дорог находится в низине и подтапливается до достаточного уровня, чтобы сломать автомобиль.

Фото из группы "Инцидент Псков" соцсети ВКонтакте

Фото из группы "Инцидент Псков" соцсети ВКонтакте

Перекресток улицы Конной и Петровской тоже оказался непроходимым. «Дороги недавно ремонтировались, а ливневую канализацию еже по обычаю в порядок не привели» - пишет недовольный подписчик группы «Инцидент Псков» в социальной сети ВКонтакте.

Помимо затопленных дорог у некоторых жителей есть другие проблемы. Протекает крыша у дома, например, дом на улице Юбилейной, 59, первый подъезд.

Фото из группы "Жесть по-Псковски" соцсети ВКонтакте

Фото из группы "Жесть по-Псковски" соцсети ВКонтакте

«Ночью шел дождь, вот так каждый раз проливает всю крышу. Каждый раз мы пишем жалобы депутатом, но все закрывают глаза» - поделилась подписчица группы «Жесть по-Псковски». В подъезде уже видно трещины в стенах в следствии подтопления.

В области также протекают крыши домов. Жильцам придется делать ремонты.

Фото из группы "Жесть по-Псковски" соцсети ВКонтакте

Фото из группы "Жесть по-Псковски" соцсети ВКонтакте

А в две деревни Бежаницкого района остались без дорожного сообщения. Местная жительница пожаловалась об этом на сайте губернатора Михаила Ведерникова.

«Размыло мост в деревне Фильково Бежаницкого района. Две деревни остались без дорожного сообщения. Прошу срочно принять меры!» - восклицала она.

Фото с сайта губернатора Псковской области

Фото с сайта губернатора Псковской области

Проливные дожди продлятся до выходных, поэтому подтопления будут продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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