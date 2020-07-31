Сладко жить не запретишь: сотрудница псковского банка круто изменила свою жизнь

Татьяна Лаврентьева из тех людей, которые многого добились в профессии, но поняли, что это совершенно не то, чему хочется посвятить жизнь. Свернув с профессионального пути, можно долго находиться в неизвестности и вдруг найти свое призвание совершенно в другой сфере деятельности. Пусть и с невесомым заработком, но зато обретя спокойствие и наконец испытав несравнимые эмоции.

Из банковского работника Татьяна стала кондитером. В один момент она захотела открыть свое шоколадное ателье "Конфетти" в Пскове. Этим она удивила всех - и родных, и друзей.

Сегодня в офисе Татьяны Лаврентьевой не гора бумаг и печати, а свежая малина. Рядом тоже она, но в темном шоколаде. Сладости везде: шоколадки в виде мишек, сердечек и ломтиков.

Фото: Шоколадное ателье "Конфетти" | Псков

ПИСЬМО ИМЕНИТОМУ ШОКОЛАТЬЕ

Первая специальность Татьяны - инженер-системотехник. В банке она была ответственной за программное обеспечение и обучение людей. Когда поступило предложение перебраться в Санкт-Петербург, уезжать не захотела: "У меня здесь семья, я люблю этот город, да и муж, который всю жизнь занимался предпринимательской деятельностью, в Питере себя не видел".

В банке не стали настаивать, но предложили перейти в должность менеджера в другое отделение. Спустя год такой работы в голове закрались мысли "неужели я теперь всю жизнь буду этим заниматься?".

Дело было даже не в руководстве или коллективе, как раз-таки он только и удерживал Татьяну в этом месте. Смущала работа, где изо дня в день приходилось предлагать один и тот же продукт.

Следом отделение настигла еще одна реорганизация, она и послужила последним толчком, после которого жизнь начала меняться только в лучшую сторону. Но сперва наступило затишье: "Мыслей о том, куда уходить и чем заниматься, не было никаких. Однако уже тогда где-то в глубине души зародилась идея о своем деле".

Спустя время, Татьяна прочла в интернете историю успеха основательницы московского шоколадно-кондитерского ателье La Princesse Choco Аллы Комиссаровой. Удивило Татьяну то, что героиня рассказа тоже попала в эту профессию из банковского дела. Вдохновленная Татьяна представила, как бы она применила в жизни кондитерство и вспомнила, что в ее семье сладкоежки все.

"В тот момент мне хотелось в большей степени удивить и порадовать их. Мне понравилась сама идея производства конфет и шоколада" - вспоминает Татьяна Лавреньтева.

После этой мысли она отправилась писать письмо шоколатье Комиссаровой, где рассказала о прекрасном Пскове, своей семье и жителях города, для которых хотела бы научиться изготавливать шоколад. Ожидание ответа было томительным. А потом шоколадно-кондитерское ателье La Princesse Choco пригласило Татьяну на профессиональный мастер-класс.

"Когда оказалось, что я ни капли не профессионал, даже близко ничего не знаю, кондитерский мешок в руках держать не умею, мне сказали, что вообще-то таких людей они не обучают" - но остаться, все же, разрешили.

Сегодня Татьяна вспоминает обучение, как самую увлекательную неделю в ее жизни. Шоколадное ателье оказалось местом, куда приехали люди, которые решили точно также, как и она, кардинально изменить жизнь.

"Мне хотелось как можно скорее начать. Это я уже потом поняла, что когда пробуешь делать сам, всплывает миллион тонкостей, о которых ты даже не догадывался, пока учился, потому что кто-то всегда стоял рядом и подсказывал. Вернувшись, я первое время что-то уточняла у Аллы, но со временем перестала, понимая ее занятость".

Фото: Шоколадное ателье "Конфетти" | Псков

НАКОРМИТЬ КОНФЕТАМИ ВСЕХ

Первым событием, где Татьяна хотела продемонстрировать свои навыки, было День рождения мужа. Она наделала конфет и собрала гостей.

"Больше всего им понравились мои пирожки. [смеется] Но конфеты они тоже оценили. Мой сын, попробовав конфеты, попросил научить его их делать. Он думал, что раз он научился жарить яичницу, то освоить приготовление конфет труда не составит. На самом же деле не все так просто, как кажется. Делала я конфеты и для дочери на всякие школьные праздники. Все ее подруги в одни голос говорили: «Твоей маме срочно надо что-то открывать»".

Мысль открыть что-то свое теплилась в Татьяне с каждым комплиментом ее творениям все больше. Спустя месяц было принято решение наконец уволиться. С помощью биржи труда Тона решила попытать счастья и получить субсидию на открытие своего дела.

"Выделять субсидию или нет, по итогам защиты бизнес-проектов решала комиссия. И если у нее сомнения были, то у меня никаких, - улыбается Татьяна. - Я была уверена в своем деле. Деньги мне нужны были на покупку темперирующей машины. На тот момент она стоила чуть больше 100 000 рублей. Шоколад же нельзя просто растопить и сделать новый, технология довольно сложная" - рассказывает Татьяна.

Комиссию заразить идеей и оптимизмом получилось. Субсидия, чтобы купить машину и официально стать предпринимателем, была у нее в руках.

"Но машина – это далеко не все. Нужны были интересные формы, мелкий инвентарь, упаковка, сырье, а я использую профессиональный бельгийский шоколад, который заказываю у дистрибьютора компании в Санкт-Петербурге. Мне все было интересно и все нравилось. Своими конфетами я хотела накормить всех, и часто их просто раздавала. Помню, как на защите проекта меня спросили, как я буду организовывать сбыт. Я недоумевала, а при чем здесь сбыт. Важно, что я вообще такое могу и делаю".

Татьяну пригласили на выставку от псковского Фонда гарантий и развития предпринимательства. Тут-то она и поняла, что продавать, действительно, не умеет.

"До этого я познакомилась с людьми, которые создали сайт «Псковский фермер», и продавала конфеты через него, были заказы и в моей группе «ВКонтакте». А на выставке мне пришлось встретиться лицом к лицу с покупателями, и желание было одно – спрятаться".

Фото: Шоколадное ателье "Конфетти" | Псков

ВСЕ БУДЕТ В ШОКОЛАДЕ

На выставке Татьяна впервые провела мастер-класс. После этого они стали ее любимым занятием. Но, если новый шоколатье города был готов к работе, то сам город еще не был готов принять Татьяну.

"Сначала я думала, что у меня будет кафе. Оформила медкнижку и пошла в Роспотребнадзор, узнать, что мне нужно, чтобы открыть производство. «Займитесь чем-нибудь другим. Плетите лучше из бисера», - был мне ответ. Я поняла, что это что-то из области невозможного, и переключилась на мастер-классы".

За несколько первых лет Татьяна медленно, но верно развивала свое производство. Она работала как для одного желающего, так и для компании. Иногда мастер-классы заказывали даже для детей. В основном, просят недорогие занятия.

"Зимой мы делаем его с орехами и цукатами, летом – с ягодами и фруктами. Начинала я их проводить совсем по минимальной цене. В студии, с которой я сотрудничала, мне даже говорили, что у меня не мастер-классы, а благотворительность какая-то получается. Но одной из моих главных задач всегда была доступность. Хочется, чтобы люди могли себе это удовольствие позволить".

Фото: Шоколадное ателье "Конфетти" | Псков

Если ранее покупатели и продажи пугали Татьяну, то теперь - они ее главные вдохновители. От них она получает заряд энергии и силу к работе. В арсенале Татьяны уже несколько необычных заказов, которыми можно похвастать:

"Было много вдохновляющих заказов, - рассказывает Татьяна. - Однажды заказали подарок для воздухоплавателя. Прежде чем его выполнить, я изучила воздушный шар со всех сторон, вплоть до строения. Как-то пришлось делать фотоаппарат. Он должен был быть конкретной модели, поэтому я вручную расписывала его. Девушка в подарок для любимого человек заказала сердце из конфет с разными орехами. Потом писала мне, что, открыв упаковку, мужчина ахнул, а подарок съел сам и даже не поделился".

Новые идеи от заказчиков дают Татьяне возможность развиваться, изучать, ошибаться и радоваться. В прайсе у псковского шоколатье уже есть любимчики, но и новинки пользуются популярностью. Самое важное - Татьяна не пытается быть на кого-то похожей. Любое ее шоколадное произведение - это эксклюзив, который испытывается на самых близких и честных дегустаторах.

Фото: Шоколадное ателье "Конфетти" | Псков

"Однажды я подумала, а что это у меня конфеты все с малиной да с малиной - хотя конфеты я делаю с 15 начинками - надо бы что-то уже и новое придумать. Почему бы не сделать их с клюквой? Сделала. Мне понравилось, а вот мои главные дегустаторы – дочь и ее подружки – забраковали. Как-то подруга подарила мне 100 % арахисовую пасту. Я решила, что с ней обязательно надо придумать какую-то конфету. У меня есть фисташковая конфета с фисташковой пастой, украшенная фисташковой крошкой, но повторяться не хотелось. А я очень люблю пирожное «Картошка». Получилась конфета «Картошка»: внутри пирожное, арахисовая паста и все это в шоколаде. Было вкусно, но не могу сказать, что она у меня прижилась, делаю только для знакомых и под заказ. Спросом по-прежнему пользуются конфеты с фруктами и сливочные".

Татьяна ни разу не пожалела о своем кардинальном изменении жизни. Ведь жизнь, действительно, поменялась в лучшую сторону. И именно так, как того хотелось. Но мысли все-равно испытывают Татьяну время от времени:

"Я нисколько не пожалела, что тогда круто изменила свою жизнь, - говорит Татьяна. – Мне хотелось отдачи, искренности, эмоций, развития. Все это у меня есть. Не скрою, я периодически думаю, что надо заняться чем-то другим, но каждый раз возвращаюсь к шоколаду".

При поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».