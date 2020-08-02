2020-08-02T12:17:15+03:00
Общество

В Пскове празднуют день железнодорожного работника 2 августа

Сегодня отмечается День железнодорожника, губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников с профессиональным праздником.
Анна Лаба
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Справка: День железнодорожника был установлен еще в 1896 году в Российской империи. Именно при императоре Николае I были построены первая прогулочная железная дорога в Царское село и первая всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы. В начале 20-ого века эта дата пышно праздновалась и не только в России, но и в Европе.

В настоящее время в этот день отмечаются профессиональные заслуги работников железнодорожного транспорта и достижения отрасли.

Губернатор отметил: «Для жителей Псковской области День железнодорожника — особенно значимый праздник. Стальная магистраль всегда имела большое значение для региона, связывая удаленные уголки с центром и столицами, обеспечивая перевозку людей и доставку грузов».

Сейчас праздник отмечают ежегодно в Российской Федерации, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Молдавии и Болгарии в первое воскресенье августа.

«Благодарю всех сотрудников железнодорожной отрасли за добросовестный труд и преданность своей профессии. Особое уважение — ветеранам железных дорог, кто передает свой опыт, профессиональные знания и трудовые традиции молодому поколению» - поблагодарила глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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