2020-08-02T14:10:36+03:00
Общество

В Пскове отпраздновали 90-летие со дня образования Воздушно-десантных войск

В Псковском соединении ВДВ на полигоне «Завеличье» прошли торжественные мероприятия в честь 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Анна Лаба
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Фото: ПАИФото: ПАИ
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На полигоне был построен личный состав Псковского гарнизона. «С памятной датой десантников поздравили временно исполняющий обязанности командира 76-й ДШД ВДВ Виктор Бабиков, Заместитель Губернатора Василий Осипов, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и другие официальные лица. После этого состоялась церемония награждения личного состава» - отметили в пресс-службе.

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Почётный гражданин Пскова, экс-командир 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, гвардии генерал-майор в отставке Станислав Семенюта провозгласил за трибуной: «Наши достижения в боевой учёбе, достижения в спорте, в освоении новой техники, проявление мужества и героизма в военных конфликтах, наши лозунги «Никто, кроме нас», «Мы всюду там, где ждут победу», «Россия превыше всего» – это и есть идеология передового отряда Вооруженных сил РФ. Так держать, крылатая гвардия! Слава ВДВ!».

Отдельно псковичей поздравил губернатор области Михаил Ведерников.

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

После поздравлений в небе зрители увидели флаги Российской Федерации, Псковской области, ВДВ и воинского соединения. Знамена в небо подняли парапланеристы. Под таким живописным покрывалом начался праздничный концерт. В нем принимали участие городские художественные коллективы, а также коллективы от воинских частей.

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

В администрации передали: «Бойцы разведывательных подразделений и групп специального назначения продемонстрировали навыки владения различным вооружением и приемами ведения боевых действий».

Люди запечатлели в памяти необычный вальс в исполнении боевых машин десанта и бронеавтомобилями «Рысь».

Мероприятия прошло в закрытом формате из-за коронавирусных ограничительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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