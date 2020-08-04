2020-08-04T13:38:52+03:00
Общество

Псковичей приглашают на кастинг в съемках фильма от режиссера «Горько!»

В Пскове проводится набор актеров к фильму Жоры Крыжовникова «Дорога». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте кастинга.
Анна Лаба
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Фото из Instagram-аккаунта кастингаФото из Instagram-аккаунта кастинга
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В Пскове снимают фильм трагикомедию от режиссера комедии «Горько!». Жителей города приглашают на кастинг актеров второго плана в массовку.

Для участия людям предлагают заполнить анкету и отправить в Директ на их страницу в Instagram. Тех, кого выберут, добавят в общий чат.

«Обработка заявок отнимает много времени, ожидайте» - отмечается в аккаунте.

Фото из Instagram-аккаунта кастинга

Фото из Instagram-аккаунта кастинга

Команде требуются мужчины и женщины от 14 до 30 лет. Всего необходимо набрать 80 человек, реквизиты и одежду выдадут на месте под залог документов. Работа оплачивается, в час 650 рублей.

Помимо гонорара, выдается сертификат об участии в съемках проекта, что может быть полезным для начинающих актеров.

Уже набрали 17 персонажей и с ними скоро свяжутся. Организаторы просят иметь терпение, анкет очень много.

Фото из Instagram-аккаунта кастинга

Фото из Instagram-аккаунта кастинга

В кастинге приветствуется актерское мастерство. У некоторых псковичей может появиться возможность попробовать себя на более масштабный план, а именно пассивные роли с контактом главных героев.

Съемки будут проводиться 26 августа на территории Кремля.

Подписчики уже спросили, сколько по времени займет действо. В 10 утра начало и, примерно, до 15:00, говорят организаторы. Выбранные актеры смогут остаться и на вечернюю смену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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