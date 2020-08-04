Псковичей приглашают на кастинг в съемках фильма от режиссера «Горько!»
В Пскове снимают фильм трагикомедию от режиссера комедии «Горько!». Жителей города приглашают на кастинг актеров второго плана в массовку.
Для участия людям предлагают заполнить анкету и отправить в Директ на их страницу в Instagram. Тех, кого выберут, добавят в общий чат.
«Обработка заявок отнимает много времени, ожидайте» - отмечается в аккаунте.
Фото из Instagram-аккаунта кастинга
Команде требуются мужчины и женщины от 14 до 30 лет. Всего необходимо набрать 80 человек, реквизиты и одежду выдадут на месте под залог документов. Работа оплачивается, в час 650 рублей.
Помимо гонорара, выдается сертификат об участии в съемках проекта, что может быть полезным для начинающих актеров.
Уже набрали 17 персонажей и с ними скоро свяжутся. Организаторы просят иметь терпение, анкет очень много.
Фото из Instagram-аккаунта кастинга
В кастинге приветствуется актерское мастерство. У некоторых псковичей может появиться возможность попробовать себя на более масштабный план, а именно пассивные роли с контактом главных героев.
Съемки будут проводиться 26 августа на территории Кремля.
Подписчики уже спросили, сколько по времени займет действо. В 10 утра начало и, примерно, до 15:00, говорят организаторы. Выбранные актеры смогут остаться и на вечернюю смену.
ИСТОЧНИК KP.RU